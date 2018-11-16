Kolombiya'da Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitime bÃ¼tÃ§e talebiyle eylemleri sÃ¼rÃ¼yor

FotoÄŸraf: Lokman Ä°lhan/AA

Kolombiya'da Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitime bÃ¼tÃ§e talebiyle eylemleri sÃ¼rÃ¼yor

    • 16 KasÄ±m 2018 07:51

    Kolombiya'da eÄŸitime ayrÄ±lan bÃ¼tÃ§enin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne polisin saldÄ±rdÄ±. Eylemde 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Kolombiya'da hükümetin vergi düzenlemesine itiraz eden ve yüksek öÄŸretime ayrÄ±lan bütçenin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen öÄŸrenciler, akademisyenler ve iÅŸçi sendikalarÄ± eylem düzenledi.

    BaÅŸkent Bogota'daki farklÄ± üniversitelerde okuyan binlerce öÄŸrenci, ÅŸehir ulaÅŸÄ±mÄ±ndaki en kritik noktalardan 100. Cadde'ye ulaÅŸmak için Kuzey Otoyolu üzerinden yürüyüÅŸe geçti. 

    FotoÄŸraf: Lokman Ä°lhan/AA

    FotoÄŸraf: Lokman Ä°lhan/AA

    35 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

    AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ülkede yaklaÅŸÄ±k 3 aydÄ±r, hükümetin vergi sistemine itiraz eden ve yüksek öÄŸretime ayrÄ±lan bütçenin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen öÄŸrenci, akademisyen ve iÅŸçi sendikalarÄ±nÄ±n protesto eylemleri devam ediyor.

    Cali, Medellin, Barranquilla gibi ÅŸehirlerde eÅŸ zamanlÄ± protestolar düzenlenirken, baÅŸkent Bogota'nÄ±n çeÅŸitli noktalarÄ±nda özellikle öÄŸrencilerin yoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ± ile yürüyüÅŸler yapÄ±ldÄ±. 

    Bogota'daki Nacional, Pedagogica ve Distrital gibi önemli kamu üniversitelerinin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer yükseköÄŸretim kurumlarÄ±ndan da öÄŸrenci gruplarÄ±nÄ±n ve akademisyenlerin düzenlediÄŸi yürüyüÅŸe 14 bine yakÄ±n kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

    Kentin farklÄ± noktalarÄ±ndan harekete geçerek birleÅŸen eylemciler, ÅŸehir ulaÅŸÄ±mÄ±ndaki en kilit noktalardan 100. Cadde'ye doÄŸru Kuzey Otoyolu üzerinden ilerledi. Kitle polisin engellemesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Polis göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla saldÄ±rdÄ±. Bir kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± eylemde 35 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 

    FotoÄŸraf: Lokman Ä°lhan/AA

    FotoÄŸraf: Lokman Ä°lhan/AA

    Eylemlerin ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan Bogota Belediyesi Güvenlik Sekreteri Jairo Garcia, "Bugün baÅŸkentte barÄ±ÅŸçÄ±l ÅŸekilde yürüyüÅŸ yapan yaklaÅŸÄ±k 14 bin kiÅŸiye teÅŸekkür ediyoruz." dedi.

    GözaltÄ±na alÄ±nan 35 kiÅŸiden 14'ü hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Garcia, diÄŸer 21 kiÅŸi hakkÄ±nda herhangi bir bilgi vermedi. 

    Öte yandan Cali ve Medellin'de düzenlenen yürüyüÅŸlerde de polis ve eylemcilre arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, Cali'deki gösterilerde 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

    Kolombiya'da Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri, Ã¼lke genelinde greve Ã§Ä±ktÄ±

    Kolombiya'da Ã¶ÄŸrencilerden 'eÄŸitime bÃ¼tÃ§e' iÃ§in zombi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 09:51
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