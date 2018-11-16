New York'ta kar fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle yÃ¼zlerce kiÅŸi mahsur kaldÄ±

New York'ta etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle otobÃ¼s ve feribot seferlerinde Ã¶nemli aksamalar yaÅŸandÄ±. YÃ¼zlerce kiÅŸi terminalde mahsur kaldÄ±.

ABD'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na teslim olan New York'ta yüzlerce kiÅŸi Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kaldÄ±.

New York'ta öÄŸle saatlerinde baÅŸlayan ve kÄ±sa sürede hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±ran kar fÄ±rtÄ±nasÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi.

Her gün binlerce kiÅŸinin kullandÄ±ÄŸÄ± New York-New Jersey hattÄ±ndaki otobüs ve feribot seferlerinde büyük ölçüde aksamalar oldu. Bu durum, hattÄ± kullanan yüzlerce kiÅŸinin Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kalmasÄ±na yol açtÄ±.

AÅŸÄ±rÄ± birikme nedeniyle terminalin ikinci üçüncü katlarÄ± giriÅŸlere kapatÄ±ldÄ±, geçiÅŸleri asker ve polis ekipleri kontrol etti.

Terminalin farklÄ± bölgelerinde yerlere oturarak dizüstü bilgisayarlarÄ±yla çalÄ±ÅŸan yolcular objektiflere yansÄ±dÄ±.

Öte yandan, New York sokaklarÄ±nda da fÄ±rtÄ±na nedeniyle yollar kapandÄ±, insanlar yollarda yürümekte zorluk çekti.

Manhattan'Ä±n bazÄ± kesimlerinde de aÄŸaçlar devrildi. (AA)

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: Betül Yürük/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 08:22

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