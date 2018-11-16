TÃ¼rkiye genelinde soÄŸuk hava etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ±nÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal etti. BazÄ± kentlerde kar ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, saat 08.30'daki Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (Büyükçekmece), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas), saat 10.00'daki Armutlu (Ä°hlas)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.30'daki Ä°stanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), saat 11.00'deki Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BUDO'nun 07.00'deki seferi de aynÄ± nedenle iptal edilmiÅŸti.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü Marmara Bölgesi'nin doÄŸusu ile Ä°stanbul'da hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. ParçalÄ± çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgede aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak bekleniyor.

SARIYER'DE ULAÅžIM 2 SAAT DURDU

Sabah saatlerinde SarÄ±yer ve Maslak'Ä± birbirine baÄŸlayan tünelin giriÅŸinde bir aÄŸaç aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ ve rüzgar nedeniyle yola devrildi. Elektrik tellerine yaslanarak devrilen aÄŸaç nedeniyle, SarÄ±yer - Maslak ve SarÄ±yer Kilyos istikameti trafiÄŸe kapandÄ±.

FotoÄŸraf: Ertan KÄ±lÄ±ç/DHA

Ä°hbar üzerine olay yerine BEDAÅž ve itfaiye ekipleri sevk edildi. BEDAÅž görevlileri herhangi bir olumsuzluÄŸa karÅŸÄ± hattaki elektriÄŸi keserken, itfaiye ekipleri de aÄŸacÄ± keserek iÅŸ makinalarÄ± yardÄ±mÄ±yla yoldan kaldÄ±rdÄ±. AÄŸacÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yol yeniden trafiÄŸe açÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Ertan KÄ±lÄ±ç/DHA

NÄ°ÄžDE VE ADANA'DA KAR ETKÄ°LÄ° OLDU

NiÄŸde'de sabah saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olurken, Adana- NiÄŸde otoyolu Akçatekir mevkiinde kar nedeniyle ulaÅŸÄ±m güçlükle yapÄ±lÄ±yor. KÄ±sa sürede kar kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kent merkezinde 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaÅŸtÄ±. Belediye ekipleri kar temizliÄŸi yaptÄ±.

Adana'nÄ±n PozantÄ± ilçesinde de aÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±yÄ± nedeniyle PozantÄ± ile Akçatekir arasÄ±nda otoyol tek yönlü kapandÄ±. PozantÄ±- Adana yolunda kar temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±rken, ulaÅŸÄ±m da aksadÄ±. Ekipler otoyolu açma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. Adana'nÄ±n Tufanbeyli ilçesinde de kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ilçe merkezinde 10 santimetreyi geçti.

FotoÄŸraf: Ali KadÄ±/DHA

MUÅž VE KARS'TA KÖY YOLLARI ULAÅžIMA KAPANDI

DoÄŸu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altÄ±na alan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, özel idareye baÄŸlÄ± karla mücadele ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.

MuÅŸ'un Üçevler grup köy yollarÄ±nÄ±n tamamÄ± kardan ulaÅŸÄ±ma kapanÄ±nca harekete geçen Ä°l Özel Ä°daresi'ne baÄŸlÄ± ekiplerin yoÄŸun mücadelesi sonucu yolda kalan araç ve yolcular kurtarÄ±ldÄ±. Ekipler, özellikle yüksek kesimlere yaÄŸan kar nedeniyle bölgede yolu kapalÄ± olan 32 köye ulaÅŸÄ±m saÄŸlamak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

FotoÄŸraf: Mehmet AydÄ±n/DHA

Kars-Arpaçay-ÇÄ±ldÄ±r Karayolu’nun Sivritepe mevkiinde kardan kapanan yolda özellikle TIR'lar mahsur kaldÄ±. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde birçok köy yolu da ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± bulunuyor.

BÖLGEDE HAVA DURUMU

Öte yandan, Meteoroloji 12'nci Bölge MüdürlüÄŸü, bölgede havanÄ±n parçalÄ± ve çok bulutlu, IÄŸdÄ±r ve çevresinde aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve AÄŸrÄ± çevresi ise aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸini, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Erzincan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SÄ±caklÄ±klarÄ±n 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±nÄ±, rüzgarÄ±n DoÄŸu ve GüneydoÄŸu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceÄŸini vurgulayan uzmanlar, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar, görüÅŸ mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayÄ± gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± konusunda vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Mehmet AydÄ±n/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 10:01

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