FotoÄŸraf: Fahri Kubilay/AA
Konya'da ulaÅŸÄ±ma kar engeli
Etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde araÃ§larÄ±n geÃ§iÅŸine izin verilmiyor.
Konya'yÄ± Antalya'ya baÄŸlayan SeydiÅŸehir-Akseki kara yolu Alacabel mevkisinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle, araçlarÄ±n geçiÅŸine izin verilmiyor.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle SeydiÅŸehir-Antalya kara yolunun bin 825 rakÄ±mlÄ± Alacabel mevkisinde görüÅŸ mesafesi düÅŸtü.
SeydiÅŸehir Bölge Trafik ekipleri, araçlarÄ±n güvenli geçiÅŸi için yoÄŸun mesai harcÄ±yor. KarayollarÄ± ekipleri, karla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyor.
Kara yolunun SeydiÅŸehir ilçe çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na yakÄ±n bölümünde çekiciler, hazÄ±r bekletiliyor.
Öte yandan, kÄ±ÅŸ lastiÄŸi olmayan araçlarÄ±n geçiÅŸine izin verilmiyor. Yolda kalan yüzlerce araç ise kurtarÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
Kent merkezinde ise akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla cadde ve meydanlar, beyaz örtüye büründü. BazÄ± vatandaÅŸlar da Mevlana Müzesi çevresinde mevsimin ilk kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± görüntüledi. (AA)