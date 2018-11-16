Konya'da ulaÅŸÄ±ma kar engeli

Etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde araÃ§larÄ±n geÃ§iÅŸine izin verilmiyor.

Konya'yÄ± Antalya'ya baÄŸlayan SeydiÅŸehir-Akseki kara yolu Alacabel mevkisinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle, araçlarÄ±n geçiÅŸine izin verilmiyor.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle SeydiÅŸehir-Antalya kara yolunun bin 825 rakÄ±mlÄ± Alacabel mevkisinde görüÅŸ mesafesi düÅŸtü.

SeydiÅŸehir Bölge Trafik ekipleri, araçlarÄ±n güvenli geçiÅŸi için yoÄŸun mesai harcÄ±yor. KarayollarÄ± ekipleri, karla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyor.

Kara yolunun SeydiÅŸehir ilçe çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na yakÄ±n bölümünde çekiciler, hazÄ±r bekletiliyor.

Öte yandan, kÄ±ÅŸ lastiÄŸi olmayan araçlarÄ±n geçiÅŸine izin verilmiyor. Yolda kalan yüzlerce araç ise kurtarÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Kent merkezinde ise akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla cadde ve meydanlar, beyaz örtüye büründü. BazÄ± vatandaÅŸlar da Mevlana Müzesi çevresinde mevsimin ilk kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± görüntüledi. (AA)

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