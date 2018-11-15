Okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ uyuÅŸturucuyla yakalandÄ±

Zonguldak'Ä±n Ã‡aycuma ilÃ§esinde durdurulan araÃ§ta uyuÅŸturucu bulundu: Biri okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Zonguldak'Ä±n Çaycuma ilçesinde uyuÅŸturucu hap bulunan otomobilde, biri ortaokul müdürü 2 kiÅŸi yakalandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ilçeye baÄŸlÄ± Filyos beldesine uyuÅŸturucu hap getirileceÄŸi ihbarÄ± üzerine harekete geçti. Ekipler yaptÄ±klarÄ± incelemede, haplarÄ±, bir ortaokulun müdürü T.Ö. ile V.U'nun temin ettiÄŸini belirledi.

Åžüphelilerin kullandÄ±ÄŸÄ± araç, Filyos beldesi istikametindeki jandarma kontrol noktasÄ±nda durduruldu.

Araçta ve ÅŸüphelilerin üzerinde yapÄ±lan aramada 500 uyuÅŸturucu hap, ikametlerinde ise bir miktar sahte para, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsÄ±z tabanca bulundu.

GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerin Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki iÅŸlemleri sürüyor. (Zonguldak/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 22:31

www.evrensel.net