Karlov cinayeti soruÅŸturmasÄ±nda sona gelindi

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un suikast sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±sÄ± iddianameyi tamamladÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturmada sona gelindi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 19 AralÄ±k 2016'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sergide uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruÅŸturmayÄ± yürüten Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Adem AkÄ±ncÄ±, iddianamesini tamamladÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosundan sorumlu BaÅŸsavcÄ±vekilinin onayÄ±na sunulan iddianame, onaylanmasÄ± durumunda mahkemeye gönderilecek.

KARLOV CÄ°NAYETÄ°

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 AralÄ±k 2016'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sergide Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, AltÄ±ntaÅŸ da polis tarafÄ±ndan vurularak öldürülmüÅŸtü.

Cinayetle ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, serginin organizatörü, bazÄ± polisler ve AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n “FETÖ abisi” eski Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) çalÄ±ÅŸanÄ± Åžahin SöÄŸüt'ün de arasÄ±nda bulunduÄŸu 9 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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