NBC News: ABD yÃ¶netimi GÃ¼len'in iadesi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

ABD yÃ¶netiminin, TÃ¼rkiye'yi yatÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in Fetullah GÃ¼len'in iadesine iliÅŸkin yasal yollarÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

ABD yönetiminin, 'Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±ndan sonra Türkiye'yi yatÄ±ÅŸtÄ±rmak' için Fetullah Gülen'in iadesine iliÅŸkin yasal yollarÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Amerikan NBC News kanalÄ±nÄ±n haberine göre, Donald Trump yönetimi, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan Türkiye ile iliÅŸkileri üzerine nasÄ±l bir adÄ±m atabileceÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±yor.

Carol E. Lee, Julia Ainsley ve Courtney Kube imzalÄ± habere göre, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan Türkiye'yi yatÄ±ÅŸtÄ±rmak için nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸini deÄŸerlendiren Beyaz Saray, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Federal SoruÅŸturma Bürosu (FBI) ve Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na “Gülen'in yasal olarak iadesi” konusunu çalÄ±ÅŸmalarÄ± için talimat verdi.

AmerikalÄ± 2 yetkili ile konuyla ilgili bilgi sahibi 2 isme dayandÄ±rÄ±lan bu iddiaya göre, Trump yönetimi, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile FBI'dan “Türkiye'nin iade dosyasÄ±nÄ± yeniden açmasÄ±”, Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan da “Gülen'in yasal statüsü”konusunda bilgi istedi.

Haberde, Beyaz Saray'Ä±n özellikle Gülen'in ABD'deki yasal statüsünü öÄŸrenmek istediÄŸi belirtildi, ismi açÄ±klanmayan 2 kaynaÄŸa dayandÄ±rÄ±larak “Gülen'in ABD'de kalÄ±cÄ± oturma izni saÄŸlayan YeÅŸil Kart (Green Card) sahibi olduÄŸu” ifade edildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan ve diÄŸer kurumlardan herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 21:11

www.evrensel.net