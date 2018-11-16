ABD'de ara seÃ§imlerin kazananÄ±, kaybedeni ve Ã§ifte kaybedeni

â€œDemokratlar, saÄŸa yÃ¶neldiklerinde bu manevrayÄ± kurnazca yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir savaÅŸ hilesi, hatta zafer iÃ§in zorunlu bir hamleymiÅŸ gibi aklÄ±yorlar."

Meagan Day*

Bir kimlik krizinin sancÄ±larÄ±nÄ± yaÅŸayan ve 2016’da kaybettiÄŸi zemini geri kazanmak için didinen Demokratlar, bu yÄ±l ara seçimlerde bir dizi taktik denedi. BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± sola bir kÄ±smÄ± saÄŸa dönüktü. Her iki strateji de çeÅŸitli sonuçlar doÄŸurdu. Ancak iki yaklaÅŸÄ±m arasÄ±ndaki temel fark, muhafazakar konuÅŸmalarÄ± papaÄŸan gibi tekrarlayan DemokratlarÄ±n seçimi kazanmÄ±ÅŸ olsalar bile siyaseten saÄŸa teslim olmalarÄ±ydÄ±. Cesaretle ilerici bir politik vizyon ortaya koyanlarsa, eve elleri boÅŸ dönmüÅŸ görünseler bile, sol adÄ±na çok kritik bir zafer kazandÄ±lar.

DemokratlarÄ±n seçimi kazanma uÄŸruna sol deÄŸerlerden ödün vermesi, sol için en iyi tabirle bir beraberlik demek. Çünkü solun politik alandaki görevi Cumhuriyetçilerin çoÄŸunluÄŸu kazanmasÄ±nÄ± engellemekten ibaret deÄŸil, tüm biçimleriyle saÄŸcÄ± gündemleri yenmektir. Amaç buysa, muhafazakar tutum ve retoriÄŸi seçim kampanyanÄ±zÄ±n içine yedirmek, uzun vadede sizin altÄ±nÄ±zÄ± oyan anlamsÄ±z bir strateji.

KAZANIP KAZANMAMAK DEÄžÄ°L, NASIL KAZANDIÄžINIZ ÖNEMLÄ°

Hala görevde olan Indiana senatörü Demokrat Joe Donnelly örneÄŸini düÅŸünün. Donnelly, Trump’la iÅŸbirliÄŸini dünya aleme duyurup sÄ±nÄ±ra duvar önerisini yüksek sesle destekleyerek, iÅŸsizleÅŸme pahasÄ±na kesintiler vaat ederek, kendisini iki aday arasÄ±na en makul kürtaj karÅŸÄ±tÄ± aday olarak göstererek, herkes için saÄŸlÄ±k önerisinin “cesedi çiÄŸnenmeden asla” geçmeyeceÄŸini belirterek epey saÄŸa yöneldi. PolitikalarÄ±na “Indiana’nÄ±n Ä±lÄ±mlÄ± saÄŸduyusu” diyor, arayÄ±p da bulamadÄ±ÄŸÄ± kelime “muhafazakar” aslÄ±nda.

Donnelly kaybetti. Hem de görevde olmanÄ±n avantajÄ±na,Indiana’daki son dakika destek mitingine bizzat Barack Obama’nÄ±n katÄ±lmasÄ±na raÄŸmen, koltuÄŸunu Cumhuriyetçi rakibi Trump müridi Mike Braun’a kaptÄ±rdÄ±. Braun, kaÄŸÄ±tsÄ±z göçmenlere duyulan korkuyu yaymak üzere tasarlanmÄ±ÅŸ bir kampanya reklamÄ±nda bir adamÄ±n ölümünü eÅŸinin isteklerine karÅŸÄ± istismar eden, serbest piyasaya tapan, son derece saldÄ±rgan multi-milyoner bir iÅŸadamÄ±.

Donnelly’nin yaklaÅŸÄ±mÄ±na karÅŸÄ± uyanÄ±k olmayÄ± gerektiren iki nokta var. Birincisi, iÅŸe yaramÄ±yor. Demokratlar, genellikle ekonomik, bazen de toplumsal meselelerde saÄŸa yöneldiklerinde, bu manevrayÄ± kurnazca yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir savaÅŸ hilesi, hatta zafer için zorunlu bir hamleymiÅŸ gibi aklÄ±yorlar.Ne var ki, DemokratlarÄ±n CumhuriyetçiymiÅŸ gibi poz vererek ÅŸansÄ±nÄ± yükselteceÄŸi fikri temelsiz. Ücretleri dondukça, sosyal güvenliklerini kaybettikçe yaÅŸam standartlarÄ± düÅŸen sÄ±radan insanlar, daha cesur bir deÄŸiÅŸim önerisi sunan, özgün ve net politik önerilere daha çok ilgi duyar hale geliyor.

Bu yüzden bir Cumhuriyetçi ortaya küstahça (hatta distopik) bir gelecek tahayyülü attÄ±ÄŸÄ±nda ve bir Demokrat bunun sulandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ versiyonunu önererek karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸinde, avantaj Cumhuriyetçide oluyor. Donnelly mevzusunda olan tam olarak bu. Orta yolcularÄ±n baÅŸÄ± Hillary Clinton, Donald Trump’a karÅŸÄ± kaybettiÄŸinde, Bernie Sanders Indiana’da Hillary Clinton’Ä± yendiÄŸinde olan da buydu.

Ä°kincisi, siyaset sadece bir adayÄ±n kazanÄ±p kazanmamasÄ±yla ilgili deÄŸil, aynÄ± zamanda nasÄ±l ve kimin koÅŸullarÄ±yla kazandÄ±ÄŸÄ±yla ilgili.

Seçimler, toplumun yönetileceÄŸi ilkeler ve deÄŸerlere dair insanlara kitlesel düzeyde seslenmek gibi eÅŸsiz bir fÄ±rsat sunar. Siyasi adaylar, binlerce, hatta bazen milyonlarca insana aynÄ± anda söylemek istediklerini söyleme ÅŸansÄ±na sahip olurlar. Bu gücü ustalÄ±kla kullanma tercihi halkÄ±n hangi fikirlerin kabul edilebilir olduÄŸuna, hangi politikalarÄ±n makbul olduÄŸuna ve hangi toplumsal dönüÅŸümlerin baÅŸarÄ±labileceÄŸine dair algÄ±sÄ±nÄ± ÅŸekillendirir.

Siyasi kampanyalar halkÄ±n hayal gücünü ya geniÅŸletir ya da daraltÄ±r. KiÅŸisel mevkisini ilerletmek deÄŸil de politik fikirlerinin uzun vadede hakim hale getirmek isteyen,politik ufku bireyci kariyerizmin ötesine geçen bir aday için, seçim kampanyasÄ± seçmenlerine, daha iyi bir topluma doÄŸru giden ikirciksiz bir planÄ± benimsetme fÄ±rsatÄ±dÄ±r.

Braun gibi Cumhuriyetçiler, yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± körüklerken, Donnelly gibi Demokratlar göçmenleri dÄ±ÅŸarÄ±da tutmak için sÄ±nÄ±ra örülecek duvara desteÄŸini pekiÅŸtiriyor, “sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± korumak için ne gerekiyorsa” yapmamÄ±z gerektiÄŸini söyleyerek tehditkar bir ses tonuyla “radikal sol”un Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kuruluÅŸunu kapatmasÄ±na izin vermeyeceÄŸine söz veriyor. Bu muhafazakar dünya görüÅŸüne meydan okumak deÄŸil, ona siper olmak. Bu, seçimi kim kazanÄ±rsa kazansÄ±n saÄŸ için politik bir zafer demek.

Yine, bir Cumhuriyetçi emekçilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± pahasÄ±na ÅŸirketlerin cebini ÅŸiÅŸirme programÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olarak “piyasa güdümlü saÄŸlÄ±k hizmeti” çaÄŸrÄ±sÄ± yaparken, bir Demokrat kendi öfkesini solun evrensel halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± talebine yönelterek karÅŸÄ±lÄ±k vererek maçÄ± kaybetmeyi baÅŸtan kabul etmiÅŸ oluyor. Çünkü insanlarÄ±n elde edilen kârlarÄ±n kölesi olduÄŸu saÄŸcÄ± kapitalist dünya görüÅŸüne alternatif önererek solun uzun vadeli zaferi için bir zemin hazÄ±rlama fÄ±rsatÄ±nÄ± çöpe atÄ±yor.Bu koÅŸullarda seçimi garantilemek ÅŸöyle dursun, kazanÄ±lan zafere de zafer demek mümkün deÄŸil.

BÖLÜNME BÜYÜYOR

Donnelly’ninki biraz uç bir örnek, en azÄ±ndan toplumsal meselelerde. Ancak,kürtaj hakkÄ± yanlÄ±sÄ± olan, Trump’Ä±n sÄ±nÄ±r duvarÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan birçok Demokrat, büyük patronlarÄ± beslemek gerektiÄŸi, Herkes için SaÄŸlÄ±k önerisine cevaz verilemeyeceÄŸi konusunda Donnelly’ye katÄ±lÄ±yor. Donnelly’nin stratejisi Demokrat Parti içerisinde düÅŸündüÄŸünüz kadar da aykÄ±rÄ± deÄŸil.

Barack Obama ara seçim öncesi ülkedeki her yere gidebilirdi ama üç yer seçti ve bunlardan biri Indiana’ydÄ±.Orada, hayali bir “radikal sol” muhalefete karÅŸÄ± yumruklarÄ±nÄ± havaya savuran Ä±rkçÄ± bir kapitaliste karÅŸÄ± aday olmaya karar vermiÅŸ bir adam lehine konuÅŸma yaptÄ±. Obama, “Gerçekten doÄŸru olanÄ± savunacak liderlere ihtiyacÄ±mÄ±z var,” diyerek, göçmenler ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar için affa açÄ±ktan karÅŸÄ± çÄ±kan Donnelly’den yana aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koydu.

Böylece Demokrat Parti’de, parti zaferi sandÄ±klarÄ± ÅŸey uÄŸruna siyasal görüÅŸünden vazgeçme stratejinin kurumsal olarak tamamen kabul gördüÄŸünü de anlamÄ±ÅŸ olduk.

Bu büyük oranda fetiÅŸleÅŸtirilmiÅŸ bir uzlaÅŸmayÄ± dÄ±ÅŸa vuruyor. Demokratlar Mecliste çoÄŸunluÄŸu geri aldÄ±lar. Nancy Pelosi, solun saÄŸa karÅŸÄ± zaferini ilan etmek yerine Kongre’nin artÄ±k “iki partili fikirler piyasasÄ±” olarak iÅŸleyeceÄŸi sözünü veriyor. Zafer sarhoÅŸluÄŸu yaÅŸayan Demokratlar, en vahÅŸi politik fantezilerinde bile kendilerini Cumhuriyetçi fikirleri yenmiÅŸ olarak deÄŸil, siyasi iktidarÄ± onlarla paylaÅŸÄ±r halde görüyorlar.

Bu sol ve saÄŸ politikalarÄ± birleÅŸtirme takÄ±ntÄ±sÄ±, soldan saÄŸa bir baskÄ± yaratmaktan ziyade, DemokratlarÄ±n uzlaÅŸma sanatÄ±nda ustalaÅŸmakla meÅŸgul olduklarÄ± otuz yÄ±llÄ±k bir strateji. Bu arada Cumhuriyetçiler, hiç de iki partililik mevzusuna takÄ±lmadan, kemer sÄ±kma, özelleÅŸtirme ve gerici toplumsal politikalarÄ±na tam gaz devam ediyorlar. Tüm bunlarÄ± seyreder olmak patetik bir durum. Ama mesele bunla kalsa iyi, seyretmenin ödülü seçim zaferi olacak sözde. Ama o zafer kaypak bir zafer oldu.

Bu esnada, saÄŸ içinden ateÅŸli bir tutku ve bunla eÅŸleÅŸen sol içinden çÄ±kan tavizci orta yolculuk birleÅŸerek Amerikan siyasetinde saÄŸa doÄŸru bir kayma üretmiÅŸ oldu, özellikle de ÅŸirketlerin güçlendirilip kamu sektörünün içinin boÅŸaltÄ±lmasÄ± konusunda.

Ne var ki Demokrat Parti içerisinde de geniÅŸleyen bir bölünme var. Ara seçimlerde her aday bu ortayolcu pozu vermedi. Birkaç tane de olsa Obama ve Pelosi’ye karÅŸÄ± sola yönelenler oldu.

Ulusal HemÅŸireler BirliÄŸi’ne göre kongre oylarÄ±nÄ±n yüzde 52’sinde Demokrat adaylar Herkes için SaÄŸlÄ±k ya da devlet fonu kaynaklÄ± tek ödeyenli saÄŸlÄ±k sistemini (single-payer healthcare) destekledi. AdaylarÄ±n giderek daha fazla Herkes için SaÄŸlÄ±k önerisini destekliyor olmasÄ± oldukça ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±. Özellikle de iki yÄ±l önce Demokrat Parti’nin yüzü olan Hillary Clinton’Ä±n tek ödeyenli saÄŸlÄ±k sisteminin “asla ve kat’a” geçmeyeceÄŸi konusunda kamuoyuna söz verdiÄŸi düÅŸünüldüÄŸünde.

Adaylar yön deÄŸiÅŸtirdi, çünkü ulusal diyalog büyük deÄŸiÅŸim geçirdi –ve tabi Bernie Sanders’Ä±nseçim kampanyasÄ±na ana akÄ±m Demokratlardan farklÄ± bir politik deÄŸer biçmesi de cabasÄ±.

Sanders, 2016’da Demokrat Parti liderliÄŸi için Clinton’la baÅŸa baÅŸ yarÄ±ÅŸÄ±rken, amacÄ± her yol mubah diyerek rakibini yenmek olmadÄ±. Gerçi parti elitlerinin hakaretleri ve sürekli taÅŸ koymalarÄ± düÅŸünüldüÄŸünde, kazanmaya beklenilen herkesten daha çok yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ama o, açÄ±k ve net bir politik vizyona sahip bir aday gibi davrandÄ±; amacÄ± bu vizyonu yaymak ve gelecek yÄ±llarda onun için savaÅŸacak yeni bir seçmen tabanÄ±nÄ± canlandÄ±rmaktÄ±.

Sanders bunun için AmerikalÄ±larÄ±n zihninde, siyasi iradelerini ortaya koyduklarÄ± takdirde ancak gerçekleÅŸebilecek olasÄ±lÄ±klarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± test eden cesur bir platform ileri sürdü. Herkes için SaÄŸlÄ±ktan tutun üniversitelerde harçlarÄ±n kalkmasÄ±na, mevcut öÄŸrenci borçlarÄ±nÄ±n silinmesine varan, ancak bir iki DemokratÄ±n açÄ±ktan dillendirmeye cesaret edebileceÄŸi, emekçilerin hayatlarÄ±nÄ± dönüÅŸtürecek fikirler etrafÄ±nda azimli bir kampanya yürüttü.

Bu platformu kitlelerin huzuruna çÄ±karmak ana akÄ±m siyasette yeni meÅŸruiyet biçimlerinin temelini atmakla kalmadÄ±, aynÄ± zamanda Amerikan toplumundaki güç dengesi hikayesini yeniden yazma iÅŸlevi de gördü. Sanders’Ä±n platformu, yeni kahramanÄ± refah dÄ±ÅŸÄ±ndaki çoÄŸunluk ve yeni anti-kahramanÄ± herkesin alÄ±n terinden ve sefaletinden kâr eden yönetici azÄ±nlÄ±k olan yeni bir Amerikan hikayesi anlattÄ±.

Sonuç olarak, Sanders, her ne kadar seçimleri kaybetmiÅŸ olsa da sonraki iki yÄ±l boyunca Amerika’nÄ±n en sevilen siyasetçisi oldu. Herkes için SaÄŸlÄ±k önerisine gelen halk desteÄŸi 2014’te yüzde 21’ken bu yÄ±l yüzde 70’e fÄ±rladÄ±. Kamu üniversitelerinde harçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na gösterilen halk desteÄŸi yüzde 60’a ulaÅŸtÄ±. Anketörler için o kadar silik bir fikirdi ki konu hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapmamÄ±ÅŸlardÄ± bile.

Seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± oyunun kurallarÄ±nÄ± yeniden kurmanÄ±n ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n geniÅŸ kesimlerini oluÅŸturan sÄ±radan insanlarÄ±n beklentilerini yükseltme fÄ±rsatÄ± olarak deÄŸerlendiren Sanders, siyaset arenasÄ±nda rakiplerini yenmekten daha önemli ve uzun soluklu bir ÅŸey baÅŸardÄ±: Milyonlarca insana ekonomik eÅŸitsizlik ve sömürüye karÅŸÄ± içlerinde tuttuklarÄ± tiksintiyi politik bir çerçeveye sokma izni verdi. AmerikalÄ±larÄ±n çoÄŸunluÄŸu artÄ±k özel sigorta sektörünün kaldÄ±rÄ±lÄ±p yerine tek bir kamu alternatifinin konmasÄ±nÄ± talep ediyor. DemokratlarÄ±n kongre adaylarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± kasÄ±m ayÄ±nda bu konunun üzerine gitmeye devam ediyor.

Herkes için SaÄŸlÄ±k önerisini destekleyen adaylar ve diÄŸer ilerici siyasetçiler yenilgi ve zaferlerden oluÅŸan bir birleÅŸim elde ettiler. Ama ortaklaÅŸtÄ±klarÄ± bir diÄŸer ÅŸey Sanders’Ä±n açtÄ±ÄŸÄ± kapÄ±dan girerek kampanyalarÄ±nÄ± sÄ±radan insanlarÄ±n iyi bir toplumun nasÄ±l olacaÄŸÄ±na dair beklentilerini yükseltmeye gönüllü olmalarÄ±.

Dizginsiz Cumhuriyetçilerin ve kaçak dövüÅŸen DemokratlarÄ±n hakim olduÄŸu bir dönemde, herkesin gözü önünde, ilerici, demokratik ve sosyalist ilkeleri genele yaymayÄ± hedefleyen bir seçim kampanyasÄ± yürütmek sol adÄ±na bir zaferdir. Aday rakibini yensin yenmesin. Sol, Donnelly’nin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi saÄŸcÄ± bir ÅŸekilde yarÄ±ÅŸÄ±p seçimi kaybettiÄŸinde bu çifte yenilgidir. Sol, Alexandria Ocasio-Cortez, Julia Salazar, ve Franklin Bynum’un ara seçimlerde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi solcu bir kampanya yürütüp kazandÄ±ÄŸÄ±nda bu çifte zaferdir. Solcu adaylar seçimi kazanmasalar bile, kampanyalarÄ±nÄ± boyunca ilerici, demokratik-sosyalist fikirleri kitlesel düzeyde ifade edip halka yaymaya adamÄ±ÅŸlarsa yenilgileri tam anlamÄ±yla bir yenilgi deÄŸildir. Ä°ki defa yenilmektense, bu kampanyalarÄ± çoÄŸaltalÄ±m.

* www.jacobinmag.com adresinden çeviren Fulya Alikoç.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 02:17

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