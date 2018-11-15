Emekli iÅŸÃ§i intihar etti

Kocaeliâ€™de â€˜psikolojikâ€™ sorunlarÄ± olduÄŸu iddia edilen emekli bir iÅŸÃ§i intihar etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, iddiaya göre bir süredir psikolojik sorunlarÄ± nedeniyle tedavi gören iÅŸçi emeklisi Ä°smail Karakoç (52) kendini iple asarak intihar etti.

Olay, Fatih Mahallesi ErtuÄŸrul Gazi BulvarÄ±'nda meydana geldi. Bir fabrikadan emekli olan ve bir süredir psikolojik sorunlarÄ± nedeniyle ilaç kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Ä°smail Karakoç, oturduÄŸu apartmanÄ±n çatÄ± katÄ±nda inÅŸaat halindeki dairede kalorifer borusuna baÄŸladÄ±ÄŸÄ± ipe kendini asarak yaÅŸamÄ±na son verdi. Ä°smail Karakoç'u evde bulamayan yakÄ±nlarÄ±, binayÄ± kontrol ettiklerinde Karakoç'u asÄ±lÄ± halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Karakoç'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Karakoç'un cenazesi savcÄ± ve polisin incelemesinin ardÄ±ndan Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna konuldu. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)

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