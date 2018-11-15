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FotoÄŸraf: Pixabay
ABD'de kar fÄ±rtÄ±nasÄ±: 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
15 KasÄ±m 2018 20:18
ABDâ€™de Avery ismi verilen kar fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle yaÅŸanan kazalarda 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD'de etkili olan kar fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda 5 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
ABD'yi etkisi altÄ±na alan ve ‘Avery’ adÄ± verilen kar fÄ±rtÄ±nasÄ±, hayatÄ± olumsuz etkiliyor.
Arkansas eyaletinde yollarÄ±n buzlanmasÄ± nedeniyle meydana gelen iki ayrÄ± kazada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Mississippi eyaletinde de buzlu yolda bir otobüsün kaymasÄ± nedeniyle oluÅŸan kazada, 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±.
Öte yandan, Avery nedeniyle Kentucky, Indiana, Virginia ve Ohio eyaletlerindeki toplam 400 binden fazla kiÅŸi elektriksiz kaldÄ±.
Olumsuz hava koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± 89 milyon kiÅŸiye uyarÄ± yapÄ±ldÄ±. (AA)
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