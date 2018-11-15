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FotoÄŸraf: Pixabay
Angora HalÄ± konkordato baÅŸvurusu yaptÄ±
15 KasÄ±m 2018 20:03
45 milyon lira sermayesi bulunan Angora HalÄ± konkordato baÅŸvurusunda bulundu.
Angora HalÄ± Sanayi Ve Tic. AÅž konkordato talep etti. Ekonomideki zorlu koÅŸullarÄ±n ÅŸirketin mali yapÄ±sÄ±nÄ± bozduÄŸuna iÅŸaret edilen dava baÅŸvurusunda, konkordato kararÄ± verilmesi durumunda, ÅŸirketin etkin bir biçimde faaliyetlerine devam edebileceÄŸi kaydedildi.
Hürriyet'in haberine göre, Ä°stanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapÄ±lan baÅŸvuru sonrasÄ± ÅŸirket hakkÄ±nda geçici mühlet kararÄ± verildi. Bu kararla birlikte, ÅŸirkete geçici konkordato komiseri atamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
45 milyon TL sermayeli Angora HalÄ±'nÄ±n fabrikasÄ± Gaziantep'te bulunuyor. Ünlü markanÄ±n, yurt dÄ±ÅŸÄ± satÄ±ÅŸlarÄ± yanÄ± sÄ±ra Türkiye genelinde yüzlerce satÄ±ÅŸ noktasÄ± bulunuyor. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)
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