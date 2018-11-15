Muharrem Ä°nce: 259 bin Ã¼yenin Ã¶nÃ¼ne sandÄ±k konulmalÄ±

CHPâ€™li Muharrem Ä°nce Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in â€˜sandÄ±kâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Ä°nce KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™dan da randevu istedi.

CHP'nin 24 Haziran'da yapÄ±lan seçimdeki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± için konuÅŸtu. Ä°nce, parti üyelerinin, ismi baÅŸkanlÄ±k için geçen kiÅŸileri oylamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, “AKP'den kurtulmak istiyorsak 259 bin üyenin önüne sandÄ±ÄŸÄ± koyarÄ±z” dedi.

“Hiç kimse kurtarÄ±cÄ± deÄŸildir” diyen Ä°nce, “Önümüzdeki yerel seçimler, demokrasi mücadelesinin önemli ayaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturacak. Galip çÄ±karsak kaybettiklerimizin bir kÄ±smÄ±nÄ± geri alÄ±rÄ±z ya da almaya baÅŸlarÄ±z. Yerel seçimler demokrasi mücadelesi için çok önemli. Benim teklifim sandÄ±k konulsun. Ön seçim deÄŸil, eÄŸilim yoklamasÄ± da olur. 39 ilçeye bir sandÄ±k konur. Üyeler gider ilçe merkezinde oyunu kullanÄ±rlar. AdÄ± geçen isimler, rakibimiz deÄŸil; arkadaÅŸÄ±mÄ±z, dostumuz, partilimiz. AKP'den, Recep Tayyip ErdoÄŸan'dan kurtulmak istiyorsak 259 bin üyenin önüne sandÄ±ÄŸÄ± koyarÄ±z. OnlarÄ±n dedikleri olur. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir yere aday deÄŸilim” diye konuÅŸtu.

KILIÇDAROÄžLU'NDAN RANDEVU Ä°STEDÄ°

Öte yandan Ä°nce, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'dan randevu istedi. Edinilen bilgiye göre, Ä°nce, randevu talebini CHP Genel Merkezine iletti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun bu talebe olumlu baktÄ±ÄŸÄ±, görüÅŸmenin gelecek hafta parti genel merkezinde ya da TBMM'de gerçekleÅŸebileceÄŸi ifade edildi.

Ä°nce'nin görüÅŸmede baÅŸta yerel seçimler olmak üzere bazÄ± konularda KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na görüÅŸlerini aktaracaÄŸÄ± öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 20:01

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