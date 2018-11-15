Ãœst geÃ§idin merdivenleri Ã§Ã¶ktÃ¼: 1'i Ã§ocuk 2 yaralÄ±

Konya'da yaya Ã¼st geÃ§idinin merdivenlerinin Ã§Ã¶ktÃ¼. 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

Konya'da yaya üst geçidinin merdivenlerinin çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

Olay, saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda merkez Selçuklu ilçesi BeyÅŸehir Çevreyolu Caddesi okullar bölgesindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Üzerinde yayalar yürüdüÄŸü sÄ±rada üst geçidin ayaklarÄ±ndan bir tanesindeki merdivenlerde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme esnasÄ±nda merdivenlerde olan 1'i çocuk 2 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis, iftaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 yaralÄ± olay yerinde yapÄ±lan ilk müdahalelerinin ardÄ±ndan ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Göçen merdivenin altÄ±nda inceleme yapan iftaiye ekibi, enkaz altÄ±nda kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Merdivenlerin olaydan kÄ±sa bir süre önce çevrede bulunan okullardaki öÄŸrencilerin geçtiÄŸi sÄ±rada çökmemesi ise olasÄ± bir faciayÄ± önledi.

Kaza sonrasÄ± köprünün çökme ihtimaline karÅŸÄ±n çevreyolu çift yönlü olarak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Bu nedenle çevreyolunda uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu. YapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan trafiÄŸin tekrar açÄ±lÄ±p açÄ±lmayacaÄŸÄ±na karar verileceÄŸi öÄŸrenildi.

KONYA BÜYÜKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESÄ°'NDEN AÇIKLAMA

Olaya iliÅŸkin Konya BüyükÅŸehir Belediyesi yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

“Åžehrimize yürüyen merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri kazandÄ±ran belediyemiz, ÅŸehir merkezinde bulunan 3 eski yaya üst geçidinin yÄ±kÄ±larak yerlerine yenilerinin yapÄ±lmasÄ± için bir çalÄ±ÅŸma yürütmekteydi. Bu olay sonrasÄ± yenileme çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za hÄ±z vereceÄŸiz. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yaya üst geçidi, can ve mal kaybÄ±na mahal vermemek için en kÄ±sa zamanda gerekli önlemler alÄ±narak yÄ±kÄ±lacak, yol trafiÄŸe açÄ±lacak ve yeni bir yaya üst geçidi yapÄ±lmasÄ± için hemen ihaleye çÄ±kÄ±lacaktÄ±r." (Konya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 19:49

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