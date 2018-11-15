FotoÄŸraf: Ravi Roshan/Unsplash
Destina Peri Parlak anÄ±sÄ±na fidan dikilecek
Ankara GÃ¼venpark'taki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Destina Peri Parlak anÄ±sÄ±na fidan dikilecek.
Ankara Güvenpark'ta 2016 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Destina Peri Parlak anÄ±sÄ±na oluÅŸturulan “Peri OrmanÄ±” fidanlÄ±ÄŸÄ±nda fidan dikimi etkinliÄŸi gerçekleÅŸtirilecek. Ailesi fidan dikimi için “Yok etmek isteyenlere inat, yeni fidanlarÄ±mÄ±zÄ± dikelim istiyoruz” diyerek çaÄŸrÄ± yaptÄ±.
Ankara Güvenpark'ta 2016 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Destina Peri Parlak anÄ±sÄ±na oluÅŸturulan fidanlÄ±kta fidan dikimi etkinliÄŸi gerçekleÅŸtirilecek. 17 KasÄ±m 2018 günü sabah:10.00'da baÅŸlayacak etkinlik gün boyu sürecek. Memlük Köyü'nde oluÅŸturulan “Peri Orman” ismiyle 2016 yÄ±lÄ±ndan oluÅŸturulan fidanlÄ±ÄŸa fidan dikimi için Parlak'Ä±n ailesi “Yok etmek isteyenlere inat yeni fidanlarÄ±mÄ±zÄ± dikelim istiyoruz” diyerek çaÄŸrÄ± yaptÄ±.
Fidan dikimi etkinliÄŸine katÄ±lmak isteyenler ister kendi fidanlarÄ±yla ister Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan temin edebileceÄŸi fidanlarla katÄ±labilecek. Zeynep Karababa ve Gökhan KÄ±lÄ±ç türküleriyle etkinliÄŸe katÄ±lacak. (Ankara/EVRENSEL)