'Ayda 5 bin lira ilaç parasını nasıl ödeyeyim!'

Burcu YILDIRIM

Ankara

Mustafa Çelik, Fallot tetralojisi (TOF) tanısı konulan çocuğunu yaşatmak için her ay 750 avro ilaç parası ödemek zorunda. 4 yıl boyunca her ay kullanılması gereken ilacın çoğunu devlet karşılasa da Çelik ailesi geri kalan 750 avroyu ödeyemiyor. İlgili Bakanlıklar ve Sağlık kurumlarıyla defalarca görüştüğünü ancak herhangi bir çözüm bulamadığını belirten Çelik, “Tek çarem gazeteler aracılığıyla yardımseverlere ulaşmak”dedi.

Kastamonu’da tarım işçisi olarak çalışan Mustafa Çelik, oğlunun hayatta kalabilmesi için kullanması gereken Stivargo 40mg 84 tableti, 4 yıl boyunca her ay kullanması gerektiğini söyledi. Oğlu Mikail’in TOF tanısıyla beraber geçirdiği ameliyat sonrası hayatta kalması için kullanması gereken bu ilacın tamamını devlet karşılamıyor. Aile devletin ödemesi sonrası kalan her ay 750 avro ilaç parasını karşılayacak durumda değil. Mikail’in yaşaması için 4 yıl boyunca her ay kullanması gereken Stivargo ilacı, hayati önem taşıyor.

‘NE ZAMAN KALBİ DURACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM’

Baba Çelik, ilacın 6 bin 400 avro tuttuğunu ve bunun 750 avrosunu ise kendisine kaldığını söyleyerek, “Şu ana kadar 3 tane ilaç aldık” dedi. Çocuğunun her ay kullanması gereken ilaç tutarının 5 bin TL’ye yakın para tutması aileyi tam anlamıyla çaresiz bırakıyor. Oğlu’nun 6 yaşında olduğunu ifade eden baba Çelik, “Benim evde psikolojim bozuldu. Oğlum ne zaman düşecek, ne zaman kalbi duracak diye düşünüyorum. Çocuğumdan ses gelmediği zaman koşup bakıyorum ki nereye düşmüş diye” şeklinde konuştu.

‘İLGİLENECEĞİZ DEDİLER ARAMADILAR’

Sağlık Bakanlığı dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gittiğini ifade eden Çelik, “Kimseden bir şey çıkmıyor. Ben Bakanlığa da başvurdum, ‘Çoğunu devlet karşılıyor’ deyip gönderdiler. Ben hayırseverlerden yardım talep ediyorum başka kimseye güvenmiyorum” dedi.

Milletvekillerinin kendisini arayıp olayla ilgileneceklerini söyledikten sonra bir daha arayıp sormadıklarını ifade eden Çelik, kendi durumunun siyasetten kimi çevrelerce kullanıldığını ve hiçbir olumlu adım atılmadığını söyledi. Çelik, “Allah sağlık versin deyip kapatıyorlar. Bunu sadece kendileri için kullanıyorlar, ben kesinlikle vekillerden bir şey istemiyorum. Sağlık Bakanlığı hiç cevap vermiyor” dedi.

TOF, mor bebek hastalığı ya da mavi hastalık olarak da biliniyor. Ortalama 10 bin bebekten 3-6’sında görüldüğü belirtilen bu hastalık, tek başına olmayıp birkaç rahatsızlığı da beraberinde getiriyor.

İLACIN SGK KAPSAMINDA OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Kastamonu’da tarım işçisi olarak çalışan Mustafa Çelik'in Fallot tetralojisi (TOF) tanısı konulan 6 yaşındaki oğlu Mikail'e almakta zorlandığı Stivargo ilacı konusunda haberimiz üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti. Gazetemize konuşan SG bürokratlarından edinilen bilgiye göre Çelik'in hasta oğlu için 4 yıl boyunca her ay alması gereken Stivargo ilacının SGK kapsamında olduğu belirtilirken, ilacı alanların sadece katkı payı ödendiği ifade edildi.