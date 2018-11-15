â€˜GÃ¶l kuruyorâ€™ uyarÄ±sÄ±na kaymakamdan yanÄ±t: Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

EÄŸirdir GÃ¶lÃ¼nde su seviyesinin azalmasÄ±yla ilgili yetkililere 'Ã¶nlem' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan halka Kaymakam AkdaÅŸ yanÄ±t verdi: Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor.

Yusuf YAVUZ

Isparta

EÄŸirdir Gölü’nün su seviyesinin 16 metreden 6-7 metrelere kadar düÅŸmesi ve gölün son 4 ayda metrelerce çekilmesi üzerine halkÄ±n “Göl kuruyor önlem alÄ±n” uyarÄ±sÄ±na yanÄ±t veren EÄŸirdir KaymakamÄ± Abdullah AkdaÅŸ iki yÄ±ldÄ±r yaÅŸanan kuraklÄ±ÄŸÄ±n tüm gölleri olumsuz etkilediÄŸini savunarak “Önümüzdeki aylarda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor, tedirgin olunmasÄ±na gerek yok” diye konuÅŸtu.

Isparta’da bulunan EÄŸirdir Gölü, BeyÅŸehir Gölü’nden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci tatlÄ± su kaynaÄŸÄ±. Bir zamanlar iç su balÄ±kçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve tatlÄ± su Ä±stakozu üretimiyle bölge halkÄ±nÄ±n en önemli kazanç kapÄ±sÄ± olan göl, hatalÄ± kullanÄ±m yüzünden bugün adeta can çekiÅŸiyor.

DSÄ° ÇEKÄ°LMEYÄ° DOÄžRULADI

Konuyla ilgili haberlerin ardÄ±ndan basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan DSÄ° Genel MüdürlüÄŸü, EÄŸirdir Gölü’ndeki çekilmeyi doÄŸruladÄ± ancak sorunu kuraklÄ±k ve buharlaÅŸmaya baÄŸladÄ±.

KAYMAKAM: 58 SANTÄ°M DÜÅžÜÅž VAR

Konuyla ilgili EÄŸirdir AkÄ±n Gazetesi’ne konuÅŸan Kaymakam AkdaÅŸ, Kovada Gölü’nü korumak amacÄ±yla yÄ±l boyunca EÄŸirdir Gölü’nden bÄ±rakÄ±lan suyun artÄ±k bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, gölün DSÄ°’nin takibi altÄ±nda olduÄŸunu söyledi. Önümüzdeki aylarda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar beklendiÄŸini söyleyen AkdaÅŸ, “HalkÄ±mÄ±zÄ±n hassasiyetini memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz, ancak ÅŸu an için tedirgin olunmasÄ±na gerek yok” diye konuÅŸtu.

KESÄ°CÄ°: KURUMANIN EN BÜYÜK NEDENÄ° SU ALIMI

DSÄ° Genel MüdürlüÄŸü ve EÄŸirdir KaymakamÄ± AkdaÅŸ’Ä±n açÄ±klamalarÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici, EÄŸirdir Özel Hükümlerine göre gölün su kotunun 914 metreye düÅŸmesi durumunda bir damla dahi su alÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini belirttiÄŸine dikkat çekerek, “Gölde su kotu kritik aÅŸamadÄ±r. Göl kenarÄ±nda kuruyan onlarca kilometrekarelik alanda on binlerce su salyangozu ve gÄ±çÄ±rgan (tatlÄ± su midyesi) ölüleri var. Su seviyesinin azalmasÄ± gölde fotosentez hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rmakta ve gölün bazÄ± kesimlerinde bataklÄ±klaÅŸma baÅŸlamaktadÄ±r. Gölümüzün süsü ve tarÄ±msal mücadelede de etkileri büyük olan kuÅŸlarÄ±n barÄ±nma, beslenme, üreme ortamlarÄ± yok olmaktadÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda göldeki mikro organizma ve su böcekleri tehdit altÄ±ndadÄ±r. Gölde çözünmüÅŸ madde miktarÄ± artarak kirlik aÅŸÄ±rÄ± boyutlara oluÅŸmaktadÄ±r. DSÄ°’nin resmi kayÄ±tlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, gölün su bütçesi 50 yÄ±ldÄ±r hep aÅŸÄ±rÄ± kayÄ±ptadÄ±r. Kuruma yaÄŸÄ±ÅŸlara baÄŸlÄ± olsa da gölden mayÄ±s ayÄ±nda baÅŸlayan devasa borularla su alÄ±mlarÄ± gölün kurumasÄ±nÄ±n en önemli nedenlerindendir.”

Yetkililerin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Kesici, bir çözüm önerisi de getirilmediÄŸini belirterek, “DSÄ° yÄ±llardÄ±r aynÄ± ÅŸeyi söylüyor” dedi.

‘ÖNLEM ALIN, GÖL KURUYOR’

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) EÄŸirdir Su Ürünleri Fakültesi Emekli ÖÄŸretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, ilçe halkÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda yetkilileri önlem almaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Kesici, aÅŸÄ±rÄ± su alÄ±mÄ± yapÄ±lan gölün adeta boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Gölü besleyen yüzey sularÄ±nÄ±n üzerine çok sayÄ±da baraj ve gölet yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çeken Kesici, EÄŸirdir Gölü’nün de benzer hatalar yüzünden kuruyan AkÅŸehir ve Eber gölleri ile aynÄ± kaderi paylaÅŸabileceÄŸini belirterek ilgili koruma yasalarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°çme suyu kaynaÄŸÄ± olan EÄŸirdir Gölü’nün korunmasÄ±nÄ±n ulusal güvenlik konusu olduÄŸunu dile getiren Kecisi, gölü korumanÄ±n da devlet politikasÄ± haline gelmesi gerektiÄŸini söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 17:54

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