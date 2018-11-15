Dersim KatliamÄ± tanÄ±ÄŸÄ± EmoÅŸ BakÄ±ray katliamla yÃ¼zleÅŸilmesini istiyor

Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ± idam ediliÅŸlerinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±ldÄ±. KatliamÄ±n son tanÄ±klarÄ±ndan EmoÅŸ BakÄ±ray devletin katliamla yÃ¼zleÅŸmesini istiyor.

Dersim KatliamÄ±nÄ±n hayatta kalan sayÄ±lÄ± tanÄ±klarÄ±ndan EmoÅŸ BakÄ±ray, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen yaÅŸananlarÄ±n sürekli aklÄ±nda olduÄŸunu belirterek, “KatliamÄ± kemiklerime kadar hissediyorum. Ölmeden önce son isteÄŸim ve talebim, devletin Dersim KatliamÄ± ile yüzleÅŸmesidir” dedi.

1937-38 yÄ±llarÄ±nda Dersim coÄŸrafyasÄ±nda yaÅŸanan acÄ±larÄ±n üzerinden 81 yÄ±l geçmesine raÄŸmen yaÅŸananlar hala unutulmazken, katliama iliÅŸkin devlet nezdinde bugüne kadar bir soruÅŸturma yürütülmedi. Katliamda idam edilen Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n mezar yerlerinin nerede olduÄŸu bilinmezken, katliamÄ±n tanÄ±klarÄ± da yÄ±llar içinde yaÅŸlarÄ± itibariyle bir bir yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. KatliamÄ±n hayatta kalan sayÄ±lÄ± tanÄ±klardan olan 96 yaÅŸÄ±ndaki EmoÅŸ BakÄ±ray, katliam sÄ±rasÄ±nda 15 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Ailesi ile birlikte Dersim merkeze baÄŸlÄ± TuriÅŸmek köyü Robaik mezrasÄ±nda yaÅŸayan BakÄ±ray, anne, baba ve kÄ±z kardeÅŸi ile maÄŸaralara sÄ±ÄŸÄ±narak katliamdan kurtulabildi. Åžu anki ismi Meytan olan köyde kÄ±zÄ± ile birlikte oturan BakÄ±ray, yaÅŸamÄ± boyunca kentte yapÄ±lan tüm eylem ve etkinliklerin en ön safralarÄ±nda yerini alarak o dönem yaÅŸananlarla yüzleÅŸilmesini talep etti. BakÄ±ray, son 2 yÄ±ldÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle köyünden çÄ±kamÄ±yor.

‘ANLATACAKLARIM SÖZLÜ TARÄ°H OLACAK’

Dersim KatliamÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nda etkisinde kaldÄ±ÄŸÄ± için kÄ±zÄ± röportaj vermesi taraftarÄ± olmasa da EmoÅŸ BakÄ±ray, Mezopotamya AjansÄ±ndan Semra Turan’a konuÅŸarak, “AnlatacaklarÄ±m bir gün sözlü tarih olacak. Ölmeden önce son bildiklerimi anlatayÄ±m” diyerek, çocuÄŸuna karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±.

‘MAÄžARALARA ZEHÄ°RLÄ° BOMBALAR ATILDI’

BakÄ±ray, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: “1937’de 15 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Bizim köyde 80’e yakÄ±n hane vardÄ±. askerler katliam öncesi köyümüze gelerek silahlarÄ±mÄ±zÄ± istiyorlardÄ±. Bu daÄŸ baÅŸlarÄ±nda ne yapÄ±yorsunuz? Sizleri daha güzel yerlere götüreceÄŸiz diyerek, aslÄ±nda katliam hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapÄ±yorlardÄ±. O dönemde bizim tarafta 12 aÅŸiret silahlarÄ±n toplanÄ±lmasÄ± ve devlete verilmesi için halka çaÄŸrÄ±lar yaptÄ±. Halk çaÄŸrÄ±lara uyarak silahlarÄ±nÄ± devlete verdi. Silahlar verilir verilmez, birçok bölgeden yüzlerce insanÄ± toplayÄ±p, Robaik de bulunan beyaz daÄŸa götürüp birbirine baÄŸlayarak çoluk çocuk katlettiler. KadÄ±nlar askerler tarafÄ±ndan tecavüz edilerek katlediliyordu. Ancak ismini hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±m bir kadÄ±n, güçlü olmasÄ±ndan kaynaklÄ± karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Ona da önce tecavüz ediliyor, daha sonra çÄ±rÄ±l çÄ±plak edilerek aÄŸaca baÄŸlÄ±yorlar. KadÄ±n açlÄ±ktan ve susuzluktan ölüyor. O katliamdan sonra kimse teslim olmadÄ± ve maÄŸaralara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Biz de aylarca maÄŸaralarda yaÅŸadÄ±k. Öylece kurtulduk.”

O dönem bir diÄŸer katliamÄ±n Laç Deresi’nde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BakÄ±ray “400’e yakÄ±n insan oradaki maÄŸaralarda gizleniyordu. Devlet oraya giremediÄŸi için önce oradakilerle görüÅŸmeler saÄŸladÄ±. MaÄŸaradakileri temsilen ilk olarak bir kiÅŸi gönderildi. Ancak o bir kiÅŸi aradan geçen günlere raÄŸmen bir daha geri gelmedi. ArdÄ±ndan maÄŸaralara zehirli bombalar atÄ±larak, oradaki bütün insanlar katledildi. Daha sonra da aynÄ± yöntemi Kutudere bölgesinde uyguladÄ±lar. Deman ve Haydaran aÅŸiretleri orada gizleniyordu. Orada bulunan herkesi de kÄ±yÄ±mdan geçirdiler.”

YaÅŸananlarÄ± “insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±” ve “vahÅŸet” olarak tanÄ±mlayan BakÄ±ray, “Dersim KatliamÄ± gece gündüz aklÄ±mda, katliamÄ± kemiklerime kadar hissediyorum. Ölmeden önce son isteÄŸim ve talebim, devletin Dersim KatliamÄ± ile yüzleÅŸmesi, hesap vermesidir. TopraklarÄ±mÄ±zda barÄ±ÅŸÄ± görmek tek dileÄŸimdir.” (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: MA

DTK: SEYÄ°T RIZA VE ARKADAÅžLARININ MEZAR YERÄ° AÇIKLANSIN

Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±, idam ediliÅŸlerinin yÄ±l dönümünde anan DTK, mezar yerlerinin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n idam ediliÅŸlerinin yÄ±l dönümüne iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. KatliamÄ±n lanetlendiÄŸi açÄ±klamada, “Alevi toplumu baÅŸta olmak üzere, tüm halkÄ±mÄ±zÄ±n ve insanlÄ±ÄŸÄ±n beklentisi Türkiye Cumhuriyeti’nin, halkÄ±mÄ±za, Alevi ve diÄŸer toplumlara karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suçlarla gerçek manada yüzleÅŸilmesi, özür dilenmesi, Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n mezar yerlerinin bildirilmesi, tüm halklarÄ±n ve inanç topluluklarÄ±nÄ±n özgür, eÅŸit ve adil bir biçimde yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± garanti ve güvence altÄ±na alacak yeni bir sayfanÄ±n açÄ±lmasÄ±dÄ±r” denildi.

DERSÄ°M’DE ANMA

Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n idam edilmelerinin 81. yÄ±l dönümü nedeniyle Dersim’deki Seyit RÄ±za MeydanÄ±’nda anma programÄ± düzenlendi.

Anmaya HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Alican Önlü, HDP milletvekilleri DilÅŸat Canbaz, Kemal Bülbül, Zeynel Özen, Ali KenanoÄŸlu, PSAKD, EMEP, ESP, DBP, SMF, KESK, DÄ°SK,Ä°HD,DAD, DEDEF, Baro, Partizan ve yurttaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

‘TALEPLERÄ°MÄ°Z KARÅžILANSIN'

AçÄ±klamayÄ± yapan DAD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selda GüneÅŸ, “Sadece Dersime karÅŸÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suç iÅŸlenmiÅŸtir. 38’in kimler tarafÄ±ndan ne maksatla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Dersim halkÄ± bilmektedir. Biz Dersim kurumlarÄ± taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz. Sürgünler kayÄ±plar ve evlatlÄ±k alÄ±nan çocuklar açÄ±klansÄ±n, devlet arÅŸivleri açÄ±lsÄ±n” dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Gani Kaplan, “Devlet bizim dirilerimizden ölülerimizden korkmaktan vazgeçsin. 81 yÄ±l önce katledilenleri doÄŸduklarÄ± topraklara geri getirsin” dedi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, “Bu katliamÄ±n hesabÄ± sorulamazsa, baÅŸta mezar yeri olmak üzere insanÄ± talepler karÅŸÄ±lanmazsa bu topraklara huzur ve barÄ±ÅŸ gelmez” diyerek, “Bugün atanan kayyÄ±mlarÄ±n ilk yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ tabelalarÄ± deÄŸiÅŸtirmek, inancÄ±mÄ±zÄ±, kimliÄŸimizi yok saymak. Buna karÅŸÄ± bir araya gelmeliyiz” dedi.

‘ACI GÜNÜMÜZ RANTA ÇEVRÄ°LDÄ°’

EMEP GYK Üyesi Mustafa TaÅŸkale, “Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ± ÅŸahsÄ±nda insanlÄ±k dara çekildi. AynÄ± zihniyetin devamÄ± olarak deniz ve arkadaÅŸlarÄ± ve Erdal Eren dara çekildi. Yine bu zihniyetin yansÄ±malarÄ± sokaklarda idam isteriz diye baÄŸÄ±rÄ±yor. O günden bu güne bir ÅŸey deÄŸiÅŸmemiÅŸ hâlâ demokrasi mücadelesi verenler dara çekilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bugün halen aranan kardeÅŸlerini bulamayan bir çok insanÄ±mÄ±z tarihe bir belge olarak düÅŸmüÅŸtür. Ben devlet adÄ±na özür diliyorum diyenler arÅŸivleri açarak bizlerin bildiÄŸi bilgileri paylaÅŸtÄ±lar ama mezarlarÄ±n yerlerini, katliamÄ±n bilgilerini paylaÅŸmasÄ± lazÄ±m. Bizim acÄ± günümüzü siyasi bir ranta çevirdiler. Hiç kimse tarihle yüzleÅŸmekten kaçamayacaktÄ±r” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

‘SEYÄ°T RIZA VE ARKADAÅžLARININ MEZAR YERLERÄ° AÇIKLANSIN!’

Kocaeli Dersimliler DerneÄŸi Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n idam ediliÅŸlerinin yÄ±ldönümünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Kocaeli Dersimliler DerneÄŸinde saat 12.38’de gerçekleÅŸtirilen açÄ±klamada konuÅŸan Kocaeli Dersimliler DerneÄŸi baÅŸkanÄ± Ruhi Çelik, “Bugün baÅŸta bizlere ve bütün demokratik kamuoyuna, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bu suçun teÅŸhir edilmesi ve bütün insanlÄ±k huzurunda lanetlenmesini saÄŸlamak için görevler düÅŸmektedir” dedi.

HDP, EMEP, ÖDP, Halkevleri ve KESK üye ve yöneticilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan Kocaeli Dersimliler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ruhi Çelik, “1930’lu yÄ±llardaki faÅŸist, Ä±rkçÄ± geçmiÅŸ göz önüne alÄ±nmadan, Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ± ile Dersim soykÄ±rÄ±mÄ± arasÄ±ndaki zamana ve uygulamaya ait paralellik aydÄ±nlatÄ±lmadan Dersim 38’nin derinliÄŸi anlaÅŸÄ±lamaz. KaldÄ± ki sistemin siyasal temsilcileri ve suç ortaklarÄ± dersim halkÄ±nÄ±n nazarÄ±nda zaten mahkûm olduklarÄ±ndan, bunlarÄ±n yüzleÅŸme adÄ± altÄ±ndaki politik oyunlarÄ± olsa olsa ‘yüzsüzleÅŸme’ olarak adlandÄ±rÄ±labilir. Bugün AKP, o günlerden aldÄ±ÄŸÄ± mirasÄ± birçok araç ile devam ettirmektedir” ifadelerini kullandÄ±.

Daha önce de Dersimlilerin birçok kez dile getirdikleri talepleri Çelik, ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

â– ArÅŸivler açÄ±lsÄ±n, Dersim ismi iade edilsin

â– Dersim halkÄ±ndan özür dilensin

â– Sürgünler, kayÄ±plar ve evlatlÄ±k alÄ±nan çocuklarÄ±n listesi açÄ±klansÄ±n

â– Seyit RÄ±za ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n mezar yerleri açÄ±klansÄ±n

â– Dillerimize ve KÄ±zÄ±lbaÅŸ Alevi inancÄ±mÄ±za özgürlük tanÄ±nsÄ±n

â– Munzur’daki baraj projeleri iptal edilsin

(Kocaeli/EVRENSEL)

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