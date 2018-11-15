ABD'de iÅŸsizlik maaÅŸÄ± baÅŸvurularÄ± yÃ¼kseldi

ABDâ€™de ilk defa iÅŸsizlik maaÅŸÄ± talebinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ±, geÃ§en hafta beklentiyi aÅŸarak 216 bine Ã§Ä±ktÄ±.

ABD'de ilk kez iÅŸsizlik maaÅŸÄ± baÅŸvurusunda bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ±, geçen hafta 216 bine yükselerek beklentinin üstünde gerçekleÅŸti.

ABD ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre, ülkede ilk kez iÅŸsizlik maaÅŸÄ± talebinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ±, 11 KasÄ±m ile biten haftada önceki haftaya kÄ±yasla 2 bin kiÅŸi artarak 216 bin oldu. BaÅŸvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 213 bin olarak belirlenmiÅŸti.

Veriler, ayrÄ±ca geçen hafta itibarÄ±yla dört haftalÄ±k ortalama iÅŸsizlik maaÅŸÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ±n bin 500 kiÅŸilik artÄ±ÅŸla 215 bin 250 seviyesine yükseldiÄŸini gösterdi.

DiÄŸer taraftan, süregelen iÅŸsizlik baÅŸvurularÄ±, 3 KasÄ±m haftasÄ±nda 46 bin kiÅŸi artarak 1 milyon 676 bine yükseldi. (Washington/AA)

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