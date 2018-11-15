HDPâ€™li vekil daÄŸÄ±tÄ±mda tekelleÅŸmeyi sordu

HDP Milletvekili Tayip Temel, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktayâ€™a yayÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nda yaÅŸanan tekelleÅŸmeyi sordu.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Tayip Temel, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a yayÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n tekelleÅŸmesini sordu. Temel, yazÄ±lÄ± soru önergesinde ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Demirören Grubu’nun, satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan Medya Grubu bünyesinde faaliyet yürüten YayÄ±n SatÄ±ÅŸ Pazarlama ve DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž.’yi (YAYSAT) kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± geçtiÄŸimiz günlerde basÄ±na yansÄ±dÄ±.324 çalÄ±ÅŸanÄ± bulunan YAYSAT’Ä±n KasÄ±m ayÄ± sonunda kapatÄ±lacaÄŸÄ± belirtilmektedir. YAYSAT’Ä±n faaliyetlerini tamamen durdurmasÄ± durumunda Türkiye’de sektörün tek daÄŸÄ±tÄ±cÄ± Turkuvaz Medya Grubu olacak.AKP’ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Sabah ve Atv’nin de içinde bulunduÄŸu TurkuvazMedya Grubu’nun baÅŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n damadÄ± Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n aÄŸabeyi Serhat Albayrak bulunmaktadÄ±r.”

HDP’li Temel, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay’a ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

â– Bugün Turkuvaz Medya Grubu daÄŸÄ±tÄ±m piyasasÄ±nÄ±n ne kadarÄ±na hakimdir?

â– DaÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaç gazete bayisi bulunmaktadÄ±r?

â– DaÄŸÄ±tÄ±m sektörünün Turkuvaz Medya Grubu’nun tekelinde bulunacak olmasÄ± ile birlikte yaÅŸanacak olan haksÄ±z rekabetin önlenmesi için ne gibi tedbirler alÄ±nacaktÄ±r?

â– 4054 sayÄ±lÄ± Rekabetin KorunmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanun’un 6. Maddesi: “hakim durumun kötüye kullanÄ±lmasÄ± durumunda yaptÄ±rÄ±mdan” bahsetmektedir. Böyle bir durum yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda ne gibi bir önlem almayÄ± planlamaktasÄ±nÄ±z?

â– DaÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerinin, daÄŸÄ±tÄ±mÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde ve hangi kurallara göre yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleyebilecek bir mekanizma bulunmakta mÄ±dÄ±r?

â– Turkuvaz Medya Grubun’nun baÅŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n damadÄ± olan Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n aÄŸabeyi Serhat Albayrak bulunmaktadÄ±r. Bu durumda muhalif basÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ± konusunda ÅŸeffaf ve etik çalÄ±ÅŸma prensiplerine uyulacak mÄ±dÄ±r?” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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