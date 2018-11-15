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FotoÄŸraf: AA
Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi
15 KasÄ±m 2018 17:17
TFF, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'i PFDKâ€™ye sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açÄ±klamada, Mustafa Cengiz'in, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün internet sitesinde ve divan kurulu toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalar" nedeniyle disipline sevk edildiÄŸi bildirildi.
Galatasaray Kulübünün de internet sitesindeki "sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalar" nedeniyle PFDK'ye gönderildiÄŸi belirtildi.
PFDK, önceki gün Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezasÄ± uygulamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)
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