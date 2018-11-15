Yeni yÄ±lÄ±n sanatÃ§Ä±lar takvimi hazÄ±r

FotoÄŸrafÃ§Ä± Mahmut Turgut, 12 Ã¼nlÃ¼ yazar ve sanatÃ§Ä±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 2019 SanatÃ§Ä±lar Takvimi'ni yayÄ±nladÄ±.

FotoÄŸraf sanatçÄ±sÄ± Mahmut Turgut, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da yazar ve sanatçÄ±larÄ±n renkli portrelerinden oluÅŸan bir takvim yayÄ±nladÄ±.

12 ünlü yazar ve sanatçÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 2019 SanatçÄ±lar Takvimi’nde bu yÄ±l NazlÄ± Eray, Kamil MasaracÄ±, Yekta Kopan, Turhan Günay, Ercan KarakaÅŸ, AyÅŸe SarÄ±sayÄ±n, Semih GümüÅŸ, Merih AkoÄŸul, Åžükrü ErbaÅŸ, Mavisel Yener, Haluk Åžahin ve Mehmet Güleryüz’ün portreleri bulunuyor. YÄ±lÄ±n her ayÄ±nda ayrÄ± bir yazar ve sanatçÄ±nÄ±n portresinin yanÄ± sÄ±ra yazÄ±, ÅŸiir, karikatür, resim örneÄŸinin olduÄŸu SanatçÄ±lar Takvimi “” adresinden edinilebilir. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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