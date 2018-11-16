    • 'Her inşaatta paramızı bırakırsak nasıl geçiniriz!'

    Bostancı’da Köroğlu İnşaatta çalışan işçiler krizin faturasını ödememek için mücadeleyi seçti, ödenmeyen paraları sebebiyle şantiyeyi işgal etti.

    16 Kasım 2018 04:06
    Paylaş

    Seçil SİNANOĞLU
    Ersin KARADAĞ
    İstanbul

    Bostancı’da pahalı konutların olduğu, yüksek katlı binaların arasından bir grup inşaat işçisi hakları için seslerini duyurmaya çalışıyor. Köroğlu adlı firmaya ait inşaatın yüzde 80’ini tamamladıkları halde tek bir kuruş alamadıklarını söyleyen işçiler, şantiyeyi işgal eylemlerini sürdürüyor. Direniş yerini döviz ve yazılamalarla donatan işçiler Ali Atay’ın yönettiği “Ölümlü Dünya” filminden de etkilenmişler. “Bıçak kemiğe dayandı. Her gece yeminler ediyorum” yazısı bu nedenle hemen göze çarpıyor. Direnişin ilk günlerinde polisin zorluklarıyla karşılaşsalar da haklarından vazgeçmeyen işçiler “Her yaptığımız inşatta paramızı bırakırsak nasıl geçiniriz” diyor.

    İşçilerden Taner Mutlu direnişin ilk günlerinde polis tehdidiyle karşılaştıklarını ve onlara “Patronun hakkını koruyorsun bizim hakkımızı neden korumuyorsun” diye tepki gösterdiklerini anlattı. 3. Havalimanı işçilerinin direnişlerini ve ne kadar sert bir müdahaleyle karşılaştıklarını hatırlattığımız Mutlu devam etti: “Tabii biz kalabalık olmadığımız için de çok üstelemediler. 300 kişi olsak biz de o kadar ses getirsek bizi de alırlardı. Savcılığa gittik ifade  verdik hepimiz şimdilik o kadar.” Patronun krizi bahane ettiğini söyleyen Mutlu, “Kriz işçiye var, patron kazancını azaltmak istemiyor. Patron kazancından vazgeçmiyor ama işçide hakkından” diye konuştu.

    NERESİ DÜZGÜN Kİ!

    Bu zamana kadar çalışma koşullarınızda problem var mıydı diye soruyoruz. İşçilerden Tuncay Turan “Neresi düzgündü ki ben yanlışını söyleyeyim” diyor. Aylarca çalıştığı inşatta iş güvenlik uzmanını sadece bir defa gördüğünü söyleyen Turan, devam etti: “Ben inşaatı bitirmişim, 6. kata kadar gelmişim bana diyor ki ‘Senin emniyet kemerin nerede?’ Ben de dedim ‘Sen daha yeni mi geliyorsun? Bunu bana mı soruyorsun? Git patrona sor.’ Patronun yanına gittiği gibi çıktı. İki kuruş para aldı gitti. Aslında bütün suç devletin. Bir sistem kursaydı, bunu dört dörtlük görevini yerine getirseydi biz bugün bu noktada olmazdık.” Paralarını, haklarını alana kadar direnişi bitirmeyeceklerini belirten Mutlu, “Her akşam eşim yine mi paranı alamadın diye soruyor! Ama ne yapayım. Biz ekmeğimizi bu işten çalışıyoruz. Her çalıştığımız inşaatta paramızı bırakırsak nasıl geçiniriz? Şimdi birlik olup hakkımızı alalım ki başka yerde de paramızı ödemezlik yapamasınlar” diye konuştu.

    DÜĞÜNÜ NASIL YAPTI?

    İşçilerden Raif Yılmaz yıllardır inşaatlarda çalıştığını ancak Köroğlu İnşaat kadar beterine rastlamadığını söylüyor. Direnişe başladıklarında patronun yurt dışında olduğunun söylediğini anlatan Yılmaz, “Sonra patron çıktı geldi, sözde yurtdışındaydı. Bu olaydan bir hafta sonra patron gitti düğününü yaptı. Parası olmayan adam nasıl düğün yapar?” diye sordu.

    Yoldan gelip geçenlerin “Siz ne yapıyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz?” diye sorduğunu aktaran işçiler, slogan attıklarında pencerelerden bakanlar olduğunu çay, şeker getirerek destek verenler olduğunu dile getirdiler. Ama şikayet edip polis çağıranlar da olmamış değil. O yüzden çok da slogan atamadıklarını söylüyorlar ve “İktidar abi her yerde bizi susturmayı başarıyor” diye kızıyorlar. İşçiler Ekmek ve Onur Derneği’nin desteğine de dikkat çekiyor.

    O YABANCI SİZE NE!

    Afgan arkadaşlarının hastanede rehin kaldığı günü anlatan Taner Mutlu, o gün patronun işçi arkadaşlarını hastaneden çıkarmak için eksik olan 1400 TL’yi bile ödemediğini söyledi ve şöyle devam etti: “Direnişimizin 40. günüydü. Akşam olmuştu. Evlerimize gidecektik. Baktık çocuklar içeride ağlıyor. Niye ağlıyorsunuz diye sorduk. Birisi şunu dedi: ‘Amcam yok, babam yok, dayım yok, kimsem yok. Ben niye ağlamayım.’ Bu söz bana çok dokundu. O ağlama aslında parasızlıktan değildi çaresizliktendi. Biz de çaresiz kaldık. Onu anlamak zorundaydık, savunmak zorundaydık. Patrona söyledik, ‘Bu adam 1400 lira için hastanede rehin tutuluyor git getir’ diye. ‘Bende çalışmadı zaten yabancı, size ne?’ dedi. Biz de ona 1 saat verdik. Bir saat sonra binayı yakarız dedik. 40 gün direnişi çöpe attık. Yakmadık ama işgal ettik.”

    BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM

    İsmini vermek istemeyen başka bir işçi de göçmen işçi arkadaşlarının şantiyedeki barakasını gösteriyor. Orada yatıp kalktıklarını anlatan işçi şunları söyledi: “Adam gurbetten çıkıp geliyor. Bir yıl çalışıyor alacağı oluyor alamıyor. Siz bu adamdan ne beklersiniz. Bu adam ya hırsızlık yapacak, gaspçı olacak yada uyuşturucu satacak. Ne olacak sonu cezaevi, biz bunları görüyoruz. Sen ne yaparsın ki yaşamak için?”

    Taner Mutlu da söze giriyor yeniden: “Afgan arkadaşların burada nasıl yaşadıklarını görüyoruz. Her gün beraberiz. O da işçi o da emekçi. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Yoksa o gelmiş Afganistan’dan vurayım, öbürü Suriye’den gelmiş döveyim. Bu insanlar ne yapacak peki! İki kulak ameliyatı 11 bin lira. Adam burada bir yıl çalışıyor 11 bin alamıyor.  Hastanede rehin kalıyor. Devlet hastanesine gidemiyor. Kendi ülkesinden olsa belki beş para vermeden ameliyat olacak. Benim ülkem de benim devletim ona diyor ki, ‘Benim hastanemde işin yok."

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Ahmet Aslan ve Ahmet İhvani’den iki konser
    SONRAKİ HABER

    PSAKD, yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını istedi
    YAZARLAR
    Ender İMREK
    Ender İMREK

    101. gün… Leyla Güven yaşasın…

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Kuyruğa gir kuşa bak!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hükümetin gördüğü ışık halkı kör etti!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Sorunu ucundan tutmak

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Çocuklarda satranç eğitimi

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Hoşçakal Internet

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Dahilik ile delilik arasında bir yerde
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Photoshop
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    PSAKD, yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını istedi
    PSAKD, yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını istedi

    Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yaptığı basın açıklamalarıyla yöneticileri Songül Tunçdemir ve Tarık Kaya’nın bir an önce serbest bırakılması istedi.

    İşkence gören köylüler için 'haksız tutukluluk' tazminatı kararı
    İşkence gören köylüler için 'haksız tutukluluk' tazminatı kararı

    Mahkeme, İçişleri Bakanlığı'nın Koruköy'de işkence görüp tutuklanan köylülere "haksız tutukluluk" nedeniyle tazminat ödemesine hükmetti.

    Karl Marx’ın Londra’daki mezarına bir kez daha saldırıldı
    Karl Marx’ın Londra’daki mezarına bir kez daha saldırıldı

    Karl Marx’ın Londra’daki anıt mezarı son 2 haftada 2. kez saldırıya uğradı. Bu kez anıta kırmızı boyayla yazı yazıldı.

    Alper Taş: Beyoğlu’da yeni bir başlangıcın vakti!
    Alper Taş: Beyoğlu’da yeni bir başlangıcın vakti!

    CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Taksim'deki aday tanıtım toplantısında "Doğrudan bir demokrasiyi hayata geçirmek için istiyoruz" dedi.

    BBC Suriye yapımcısı: Kimyasal saldırı görüntüleri mizansendi
    BBC Suriye yapımcısı: Kimyasal saldırı görüntüleri mizansendi

    BBC Suriye yapımcısı Riam Dalati, Suriye Duma’daki kimyasal silahla yapıldığı iddia edilen saldırının görüntülerinin mizansen olduğunu söyledi.

    Erdoğan: Türkiye'yi laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir
    Erdoğan: Türkiye'yi laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir

    Edirne'de konuşan Erdoğan, "Türkiye, tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme bizimle girmiştir" dedi.

    Çöken binanın bilirkişi raporu: Çökmesi için her şey yapılmış
    Çöken binanın bilirkişi raporu: Çökmesi için her şey yapılmış

    Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

    İzmir Adliyesinde ölüme yol açan gaz kaçağı vakasındaki ihmaller
    İzmir Adliyesinde ölüme yol açan gaz kaçağı vakasındaki ihmaller

    İzmir Adliyesinde 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 28 kişinin zehirlenmesine yol açan gaz kaçağı ile ilgili soruşturma, ihmalleri ortaya çıkardı.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Konyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe 15. sıraya geriledi
    Konyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe 15. sıraya geriledi
    GÜNCELLENDİ
    Organize İşler: Sazan Sarmalı, vizyondan kalkmadan Netflix'e geldi
    Organize İşler: Sazan Sarmalı, vizyondan kalkmadan Netflix'e geldi
    İsviçreli aktör Bruno Ganz hayatını kaybetti
    İsviçreli aktör Bruno Ganz hayatını kaybetti
    Tiyatrocu Semahat Dede hayatını kaybetti
    Tiyatrocu Semahat Dede hayatını kaybetti
    Zam açıklaması sonrası bazı ilaçlar bulunamaz hale geldi
    Zam açıklaması sonrası bazı ilaçlar bulunamaz hale geldi

    İlaç fiyatlarına 19 Şubat’ta yüzde 26.4 zam yapılacağı açıklaması sonrası bazı ilaçlar eczanelerde bulunamaz oldu.

    MHP 20 Belediye Başkan adayını daha açıkladı
    MHP 20 Belediye Başkan adayını daha açıkladı

    MHP, 3'ü ilçe, 17'si belde olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıkladı.

    İnşaattan düşen Afgan işçi hayatını kaybetti
    İnşaattan düşen Afgan işçi hayatını kaybetti

    Bilecik'te iş cinayeti yaşandı. Hastane inşaatında çalışan Afgan işçi, çalışırken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

    Vogue'un editörünün "efendi ve köle" pozu istifa getirdi
    Vogue'un editörünün "efendi ve köle" pozu istifa getirdi

    Vogue dergisinin Brezilya editörü Donata Meirelles, doğum gününde 2 siyah kadının arasında verdiği poza tepki yağınca özür dileyerek istifa etti.

    Cumartesi Anneleri: Sorumlular yargılanana kadar vazgeçmeyeceğiz
    Cumartesi Anneleri: Sorumlular yargılanana kadar vazgeçmeyeceğiz

    Cumartesi Anneleri kaybedilen yakınları için 725. haftada da adalet talebiyle bir araya geldi.

    HDP, yerel seçim bildirgesini açıkladı
    HDP, yerel seçim bildirgesini açıkladı

    Halkların Demokratik Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı bildirgeyi Ankara Hilton Otel'de açıkladı.

    Cumartesi Annesi Meryem Baskın yaşamını yitirdi
    Cumartesi Annesi Meryem Baskın yaşamını yitirdi

    Gözaltında kaybedilen Abdülmecit Baskın’ın annesi Meryem Baskın Van’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    'Japonya Başkanı Şinzo Abe Trump'ı Nobel'e aday gösterdi' iddiası
    'Japonya Başkanı Şinzo Abe Trump'ı Nobel'e aday gösterdi' iddiası

    ABD Başkanı Trump, Japonya Başkanı Abe'nin kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi. Japonya ise bilgiyi doğrulamadı.

    Filtre fabrikasında yangın; 12 işçi dumandan etkilendi
    Filtre fabrikasında yangın; 12 işçi dumandan etkilendi

    Hatay’daki bir filtre fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 12 işçi dumandan zehirlendi. İşçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İzmir'de toprak kayması sonucu 12 ev tahliye edildi
    İzmir'de toprak kayması sonucu 12 ev tahliye edildi

    İzmir Bornova’da 11 Şubat'ta başlayan toprak kayması nedeniyle hasar oluşan evler boşaltıldı.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı
    CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı

    CHP'de 12 PM üyesi, Maltepe ve Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağırılmasını istedi.

    YSK, 91 bin seçmen kaydının dondurulduğunu açıkladı
    YSK, 91 bin seçmen kaydının dondurulduğunu açıkladı

    YSK Başkanı Sadi Güven: Beyan edilen yerde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları donduruluyor. Kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93.

    Komisyoncular Derneği: Pahalıya aldığımızı nasıl ucuza satalım?
    Komisyoncular Derneği: Pahalıya aldığımızı nasıl ucuza satalım?

    Sebze meyve fiyatlarındaki artıştan kendilerinin sorumlusu tutulmasına tepki gösteren komisyoncular: Pahalıya aldığımızı nasıl ucuza satalım?

    Beşikçioğlu: Hepimiz aynı gemideyiz, kaptana da biz karar vereceğiz
    Beşikçioğlu: Hepimiz aynı gemideyiz, kaptana da biz karar vereceğiz

    Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Aydınlık'a verdiği demeçte, "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana da biz karar vereceğiz. Gemiciklerle de hiçbir ilgim yok" dedi.

    Gazeteci Özgür Paksoy'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis
    Gazeteci Özgür Paksoy'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis

    Gazeteci Özgür Paksoy’a sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

    Mülteci çocukların başarısında bir mahallenin dayanışma öyküsü var
    Mülteci çocukların başarısında bir mahallenin dayanışma öyküsü var

    Habipler'de yaşayan Suriyeli bir ailenin çocuklarının başarısında bir mahallenin dayanışma öyküsü: Komşular yardım ediyor, ama devlet yok