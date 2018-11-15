Ahmet Aslan ve Ahmet Ä°hvaniâ€™den iki konser

MÃ¼zisyen Ahmet Aslan ve Ahmet Ä°hvani, 17 ve 28 KasÄ±mâ€™da Ä°stanbullularla buluÅŸacak.

‘Yardan AyrÄ±lalÄ±’ türküsüne yaptÄ±klarÄ± düetle müzikseverlerin beÄŸenisini toplayan Ahmet Aslan ve Ahmet Ä°hvani, 17 ve 28 KasÄ±m’da Ä°stanbullularla buluÅŸacak. Ä°kili ilk konserlerini 17 KasÄ±m Cumartesi saat 20.30’da ÅžiÅŸli Cemil CandaÅŸ Kent Kültür Merkezinde, ikinci konserlerini ise 28 KasÄ±m ÇarÅŸamba günü saat 20.30’da Mall of Ä°stanbul Moi Sahnesinde verecek.

Ä°HVANÄ° MAHLASINI KULLANIYOR

Alevi-BektaÅŸi edebiyatÄ±nda yola yoldaÅŸ olmak anlamÄ±nÄ± gelen “Ä°hvani” mahlasÄ±nÄ± ünlü BektaÅŸi ÅŸairi Edip Harabi’nin bir ÅŸiirinden esinlenerek alan Ahmet Ä°hvani Ä°lçi, Anadolu aÅŸÄ±klÄ±k geleneÄŸinin önemli saz ve söz ustalarÄ±ndan Feyzullah ÇÄ±nar ve AÅŸÄ±k Daimi’den etkilenir.

Ahmet Ä°hvani yaÅŸamÄ±nÄ± 1998 yÄ±lÄ±ndan beri Kanada’nÄ±n Toronto ÅŸehrinde sürdürüyor. 2011’de “IÅŸk ile...” adlÄ± albümüyle Türkçe ve Kürtçe eserlerden oluÅŸan bir repertuarla dinleyici buluÅŸmuÅŸtu.

LA-TAR’LA TANINDI

1996’da Ä°stanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar Bölümünde okuduÄŸu sÄ±rada Almanya’ya yerleÅŸen Ahmet Aslan, burada baÅŸladÄ±ÄŸÄ± müzik eÄŸitimini Rotterdam Dünya Müzik Akademisi’nde 2008 ile 2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda tamamladÄ±. Aslan; gitar, baÄŸlama ve kendi tasarladÄ±ÄŸÄ± La-Tar adÄ±nda, klasik gitar ve baÄŸlamanÄ±n karÄ±ÅŸÄ±mÄ± olarak tanÄ±mlanabilecek bir enstrümanla tanÄ±ndÄ±. 2003’te Va u Waxt (Rüzgâr ve Zaman) ve 2008’de Veyvé MÄ±laketu (Meleklerin DansÄ±) adlÄ± albümleri yayÄ±nlayan Aslan, 2015’te çÄ±kan son albümü Na-Mükemmel’de La-Tar’Ä±n deneysel kullanÄ±mlarÄ±na yer verdi. (Ä°stanbulEVRENSEL)

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