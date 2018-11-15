HDP PM Ã¼yesi Can MemiÅŸ ve 2 HDK Ã¼yesi tahliye edildi

HDP PM Ã¼yesi Can MemiÅŸ ve siyasetÃ§iler Hasan HÃ¼seyin GenÃ§er ile Suphi YÄ±ldÄ±z tahliye edildi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Can MemiÅŸ ile HalklarÄ±n Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6'sÄ± tutuklu, 29 kiÅŸi hakkÄ±nda "örgüt üyeliÄŸi" iddiasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n 3'üncü duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 28'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çok sayÄ±da avukatÄ±n savunma için hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmayÄ± aileler izledi.

Avukatlar, tutuklu müvekkillerinin tahliyesini ve adli kontrol ÅŸartÄ±nÄ±n ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

HDP PM üyesi Can MemiÅŸ, Hasan Hüseyin Gençer ile Suphi YÄ±ldÄ±z'Ä±n tahliyesine karar verildi. Taylan Urun, Atilla Sayir ve Metin Ä°lan'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi. Mahkeme bir sonraki duruÅŸmayÄ± 14 Åžubat 2019’a erteledi. (Ä°stanbul/MA)

www.evrensel.net