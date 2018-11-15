â€˜EmekÃ§ilerin kursaÄŸÄ±ndan kesilen para tanka-topa gidiyorâ€™

2019 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinde savunmaya toplam 140 milyar TL ayrÄ±ldÄ±. Bu son 3 yÄ±lda savunma bÃ¼tÃ§esindeki artÄ±ÅŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 200 olduÄŸu anlamÄ±na geliyor.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 yÄ±lÄ± bütçesine iliÅŸkin görüÅŸmeler devam ediyor. Komisyonun gündeminde Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçesi vardÄ±. Bütçenin toplamÄ±nda savunmaya ayrÄ±lan paydaki artÄ±ÅŸa dikkat çeken HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Garo Paylan, “3 yÄ±l önce bütçeden savunmaya ayrÄ±lan pay 50 milyar TL iken, ÅŸimdi 140 milyar TL, eski para ile 140 katrilyon TL. Bu yaklaÅŸÄ±k yüzde 200 artÄ±ÅŸ demek” ifadelerini kullandÄ±.

BÜTÇE GÖRÜÅžÜLÜYOR

AKP hükümetinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±ya göre, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesi 8 milyar 572 milyon 166 bin TL olarak belirlendi. 2018 yÄ±lÄ±nda baÅŸlangÄ±ç ödeneÄŸi 7 milyar 300 milyon 918 bin TL olarak belirlenmiÅŸ, aÄŸustos sonu itibariyle harcama 5 milyar 740 milyon TL olarak gerçekleÅŸmiÅŸti. BakanlÄ±ÄŸÄ±n bütçesinde 2019 için yüzde 17’lik bir artÄ±ÅŸ öngörülüyor.

2019 yÄ±lÄ± bütçesinde aslan payÄ± ‘güvenlikçi politikalar’ nedeniyle ‘savunma’ya ayrÄ±ldÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinde bu kalem için 2 milyar 650 milyon 275 bin TL ayrÄ±ldÄ±. 2018 yÄ±lÄ± bütçesinde bu miktar 1 milyar 657 milyon 110 bin TL idi. Bu da yüzde 60’lÄ±k bir artÄ±ÅŸ anlamÄ±na geliyor.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinde en çok arttÄ±rÄ±lan kalem ise Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri oldu. 2018’de 6 milyon 507 bin olan kalemin bütçesi 2019 için 25 milyon olarak belirlendi.

Yine personel giderlerinde de ciddi bir artÄ±ÅŸ görülüyor. 2018 baÅŸlangÄ±ç ödeneÄŸi 3 milyar 689 milyon olan söz konusu kalem, 2019 yÄ±lÄ± için 4 milyar 751 milyon TL olarak belirlendi.

Mal ve hizmet alÄ±m giderleri ise yaklaÅŸÄ±k 776 milyon TL.

EÄžÄ°TÄ°M, SAÄžLIK ENFLASYONUN ALTINDA AMA...

Bütçeyi Evrensel’e deÄŸerlendiren HDP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi DiyarbakÄ±r Milletvekili Garo Paylan, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçesini diÄŸer savunma bütçeleri ile birlikte düÅŸünmek gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Paylan ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ortalamada yüzde 37’lik bir artÄ±ÅŸ var, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçesi çok küçük bir kalem, ama jandarmanÄ±n bütçesinde yüzde 48’lik bir artÄ±ÅŸ var. DiÄŸer bakanlÄ±klara da baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ortalama bu yÄ±l için yüzde 48’lik bir artÄ±ÅŸ var. 2019 bütçesinde yüzde 37’lik bir artÄ±ÅŸ var. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçesinde de yüksek bir oran vardÄ±. AslÄ±nda güvenlikçi kalemlerinin hepsi ensflasyonun çok üzerinde artmÄ±ÅŸ olduÄŸunu görüyoruz. Ama diÄŸer kalemlerde, iÅŸte eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, sosyal hizmetler boyutuyla baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hepsinde enflasyonun altÄ±nda bir artÄ±ÅŸ olduÄŸunu görüyoruz.”

“Ä°çiÅŸleri ve Milli Savunma BakanlÄ±klarÄ±, Jandarma, Sahil Güvenlik, MÄ°T... Tüm bunlarÄ± kattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bütçenin en büyük kaleminin savunmanÄ±n oluÅŸturduÄŸunu söyleyebiliriz” diyen Paylan, “AyrÄ±ca savunma fonu adÄ±yla birkaç tane de fon var. Bütçenin en büyük kaleminin savunma olduÄŸunu görüyoruz ki 90’larda da bu böyleydi. AKP döneminde eÄŸitim bütçesi tüm bunlarÄ±n üzerine çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±, ama ÅŸimdi tekrar 90’lar konseptine geri dönüldüÄŸü için savunma bütçenin en büyük kalemini oluÅŸturuyor” diye konuÅŸtu.

DAHA AZ OKUL, DAHA AZ HASTANE DEMEK

Bütçede savunmaya ayrÄ±lan payÄ±n 140 milyar TL olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Paylan, “Eski para ile 140 katrilyon liradan bahsediyoruz. Bu harcamalar 3 yÄ±l önce 50 milyar TL iken, ÅŸimdi neredeyse 3 kat artmÄ±ÅŸ oluyor. Bütçenin hiçbir kaleminde bÄ±rak 3 katÄ±, yüzde 60’Ä±n üzerinde bir artÄ±ÅŸ yok. Bu daha az okul, daha az hastane, daha az sosyal yardÄ±m veya emekçinin kursaÄŸÄ±ndan geçen ekmeÄŸin eksiltilerek silaha, savaÅŸa, tanka-topa, güvenlikçi politikalara aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor” dedi.

BURSLARA YÜZDE 6, ERDOÄžAN’A YÜZDE 26 ZAM

Üniversite öÄŸrencilerine verilen bursun 470 TL’den 500 TL’ye çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Paylan, bunun yalnÄ±zca yüzde 6’lÄ±k bir artÄ±ÅŸ anlamÄ±na geldiÄŸini söyledi. Paylan, “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n maaÅŸÄ± yüzde 26 artÄ±yor ama öÄŸrenci burslarÄ± yüzde 6 artÄ±yor. Tüm bunlar bütçe kalemlerinin güvenlikçi konsept ve vicdansÄ±z bir yaklaÅŸÄ±mla paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Siyaset tercihlerden ibaret, AKP çözüm üretemedikçe zulüm üretiyor. Yani bunu da ancak devletin sopasÄ±nÄ± büyüterek yapabileceÄŸini düÅŸünüyor. Hem refahÄ± hem de huzurumuzu kaybediyoruz bu politikalarla” dedi.

SOYLU’NUN ÖVÜNÇ KAYNAÄžI: TUTUKLAMALAR OPERASYONLAR

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bütçesi, bakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± bulunan kuruluÅŸlara iliÅŸkin sunum yaptÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n 2019 bütçesi görüÅŸmelerine 300 kiÅŸiyle gelen Soylu yÄ±l boyunca yapÄ±lan yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± operasyonlarÄ± ile övündü durdu. Soylu, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar 217 bin 971 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 16 bin 684’ünün hükümlü, 14 bin 758’inin halen tutuklu, 81 bin 436 kiÅŸinin de adli kontrol altÄ±nda olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 16:42

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