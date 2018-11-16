KESK'in mitingine çağrı: Güvencesizliğe karşı, birlikte mücadele

Metehan UD

İzmir

KESK’in 17 Kasım’da İzmir’de yapacağı bölge mitingine çağrı yapan sendikacılar emekçileri krize karşı birlikte mücadeleye etmeye çağırdı. Sendikalar ek zam, vergi diliminde düzenleme, esnek ve angarya çalışmanın kaldırılması, iş güvencesi için Gündoğdu Meydanı’nda olacaklarını dile getirdi.

KESK Genel Merkezinin almış olduğu karar doğrultusunda, “Yoksulluğa, güvencesizliğe, işsizliğe karşı; birlikte mücadeleye” başlığı ile 5 ilde yapılacak olan bölge mitinglerinin ilki İzmir’de gerçekleşecek. 17 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak miting için 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılacak. KESK İzmir Şubeler Platformu basın açıklamaları, bildiri dağıtımları ve işyeri ziyaretleri ile mitinge çağrı yapıyor. Mitinge İzmir dışından Muğla, Aydın, Manisa, Denizli, Balıkesir, Uşak illerinden katılım olacak.

‘EKMEĞİNE SAHİP ÇIK’

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı belediye emekçilerinin “ekmeğine sahip çık” vurgusu ile alanda olacaklarını belirtti. Yazıcı, “Sıçrayan enflasyon rakamları karşısında ücretlerimizin yerinde saymasıyla meydana gelen kayıpların derhal karşılanmasını, bugün hiçbir hükmü kalmayan, geçersiz hale gelen 2017 yılında imzalanan toplu sözleşmenin yerine, sarı sendikalarla imzalanan değil tüm kamu emekçilerinin temsiliyetinin mümkün olduğu yeni bir toplu sözleşmenin derhal yapılmasını istiyoruz. Hayatın her alanında artık bir nevi haraç toplanmasına dönüşmüş bir vergi sistemi ile sermaye politikalarının yarattığı devasa açığı işçilerden emekçilerden kestikleriyle kapatmaya çalışan, adaletsiz vergi sistemine karşı adil vergilendirme talebimiz de mitingin temel konularından biri olacak” dedi.

‘KRİZİ EZİLENLERİN LEHİNE MÜCADELEYE ÇEVİREBİLİRİZ’

Belediye emekçilerine çağrı yapan Yazıcı şunları söyledi: “Belediye çalışanları, işçi memur ayrımı gözetmeksizin bu mitingde yer almalı. Çünkü giderek yoksullaştığımız bu koşulların ortadan kalkabilmesi için bir halk seferberliğine ihtiyacımız var. Bugün herkes krizi tartışıyorken gözden kaçan daha büyük bir kriz var, o da AKP'nin içinde debelendiği siyasal kriz. Bu miting yaklaşan yerel seçimler öncesinde ezilenlerin emekçilerin kendi gündem ve talepleri ile sokakta olup, eylemli biçimde bu krize ezilenler lehine müdahale etmesinin bir kaldıracı olabilir.”

‘SAĞLIK DA KRİZDEN ETKİLENDİ’

SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu da krizin sağlık etki alanlarına vurgu yaptı. Ulaşoğlu, “Kriz çalışanların yanı sıra hastaları da etkiledi. Bazı yerlerde ameliyatlar aksadı, piyasaların istikrarsızlığından kaynaklı firmalar ilaç ve malzeme temin etmek istemediler. Katılım payları daha da acımasız şekilde arttı. Nöbet ve icap paraları ödenmeyerek angarya dayatılıyor, ertesi gün izin kullan diyorlar. Personel açığı olduğu için izin kullananı da işe çağırıyorlar. Stajyer öğrencilerin yemekleri verilmiyor. Krizi bahane ederek yöneticiler baskı uyguluyorlar. Yoksullaşmaya karşı ek zam, ek ödemelerin maaşa yansıtılması, esnek, kuralsız, angaryanın kaldırılması, iş ve işyeri güvenceleri ile ihraç edilen sağlıkçıların işlerine geri dönmesi, taleplerinin karşılanması için bütün sağlık emekçilerini Gündoğdu Meydanı'na çağırıyoruz” dedi.

EĞİTİM SEN: YİNE BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardar da bütün eğitim emekçilerin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması, vergi dilimi mağduriyetinin giderilmesi, TL'nin değer kaybetmesinden dolayı ek zam, sözleşmeli çalışmanın son bulması, özel okullarına verilen kaynakların devlet okullarına aktarılması, hazırlık ödeneğinin yılda iki defa ödenmesi, yardımcı hizmetlilerinin fazla çalışmalarının ödenmesi ve yıpranma hakkı talepleriyle Gündoğdu Meydanı'nda olacaklarını dile getirdi. Vardar, “Geçmişte birlikte başarabildiğimiz birçok konu var. Yeniden birlikte ve örgütlü bir şekilde başarabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

İZMİR EMEK VE DEMORKASİ GÜÇLERİNDEN DE DESTEK

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de geniş katılımla mitingde yerini alacak. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Yaşanan bu ekonomik krizde ücretlerin arttırılması, işten çıkarmaların yasaklanması, vergi adaletinin sağlanması, elektriğe, suya, ulaşıma yapılan zamların geri çekilmesi ve gerçek kadro talebiyle alanda olacağız. Önümüzdeki süreçte kiralık işçiliğin daha da yaygınlaştırılarak sürekli çalışma koşullarının ortadan kaldırılmak istendiği bir döneme girerken, krizi fırsata çevirmek isteyen patronlara karşı kamu emekçileri ile yan yana sokakta sesimizi çıkaracağız. Yaşanan krizin karşısında işçi, işsiz, öğrenci, emekli, ev emekçileri herkes mağduriyet yaşamaktadır. Krizi çıkaranlar ülkenin yüzde 1’i olmasına rağmen yüzde 99’una yıkmaya çalışıyorlar. Kârlarını paylaşmayanlar zararı halka kesmeye çalışıyor. Kötü giden bu makus tarihimizi birleşerek yenebiliriz. Emekten, demokrasiden, özgürlükten yana olan herkesi bu mitinge katılmaya davet ediyorum” dedi.