‘Kırk Yılda Memleket Manzarası’ sergisi İzmir’de açılıyor

Ressam Zeki Güldü, “Kırk Yılda Memleket Manzarası” sergisini 16 Kasım’da İzmir'de açıyor.

1980'li yıllardan bu yana çalışmalarını sürdüren Ressam Zeki Güldü, son dönem yaptığı çalışmalarla İzmir'deki sanatseverlerle buluşacak. Tuval üzerine yağlıboya tekniği ile yapılmış resimlerinde Güldü, dışa vurumcu ve renkçi bir üsluba sahip. Güldü'nün Orta Anadolu kültürünü kentlerle ilişkilendirdiği köy kasaba mimarisiyle ortaya koyduğu resimleri, rahat fırça vuruşlarına sahip. Güldü'nün tablolarında öbek birbirine kenetlenen evleri, izleyiciye bir manzaradan çok buranın sakinlerini düşündürüyor. Sergi davetinde yer alan basın bülteninde şöyle deniyor: “...Kalıplara, izmlere, postmodern akımlara takılmadan, renkçi, dışa vurumcu tavırla resim yapan sanatçı, yapıtlarının felsefi temeli Anadolu'ya özgü bir dil oluşturma düncesidir. Bu yüzden Anadolu'nun eşsiz doğası, sosyo-kültür-sanat birikiminden beslendiğini ifade ederken; sanatçı, yaşadığı çağın, dönemin gereği savaş karşıtı, çevreci, barış çığlığı, yeni yaşam umuduna vurgu yapmaktadır.”

Çankırı doğumlu Zeki Güldü, 1984 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. Ünlü sanatçı Hasan Pekmezci'nin öğrencisi olan Güldü, 1997 yılından bu yana Türkiye'de 11 kişisel sergi açtı. Çok sayıda karma sergiye de katılan Güldü, hala Ankara Çayırhan Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu'nda Resim Öğretmenliğine devam eden Güldü, çalışmalarına atölyesinde devam ediyor.

Sergi 30 Kasım’a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Havagazı Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

www.evrensel.net