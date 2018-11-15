Rusya: Ä°dlib'de terÃ¶ristler ve Ä±lÄ±mlÄ±lar hÃ¢lÃ¢ birbirinden ayrÄ±lmadÄ±

Rusya'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°dlib'de 'TÃ¼rkiye'nin Ã§abalarÄ±na raÄŸmen radikal terÃ¶ristlerle Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflerin birbirinden ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±' belirtildi.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin Ä°dlib bölgesindeki "Teröristler ve Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflerin, Türkiye'nin çabalarÄ±na raÄŸmen hâlâ gerçek anlamda birbirinden ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

Sputnik'in haberine göre Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Zaharova, düzenlediÄŸi haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Soçi mutabakatÄ±nÄ±n iÅŸleyiÅŸine iliÅŸkin olarak, "Türk tarafÄ±nÄ±n, (17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatÄ±ndan gelen) yükümlülüklerini yerine getirmek için sürdürdüÄŸü çabalarÄ±na raÄŸmen Ä°dlib'de gerçek bir ayrÄ±lma gerçekleÅŸmiÅŸ deÄŸil" dedi.

Soçi'de Rusya ve Türkiye tarafÄ±ndan imzalanan mutabakata göre, "radikal terörist" olarak tanÄ±mlanan cihatçÄ±larÄ±n 15 Ekim'e kadar silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin dolmasÄ±na raÄŸmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiÅŸ deÄŸil. (DIÅž HABERLER)

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