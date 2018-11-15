KESK, KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ programÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

KESK 25 KasÄ±m KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ etkinliklerinin programÄ±nÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.

KESK, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü için bir hafta boyunca yapacaklarÄ± etkinlikleri açÄ±kladÄ±.

KESK KadÄ±n Sekreteri Gülistan Atasoy yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Her türlü baskÄ± ve sindirme çabasÄ±na raÄŸmen kadÄ±nlar olarak dünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda yine 'ÅŸiddetin olduÄŸu her yerde direniÅŸ de vardÄ±r' diyerek, toplumsal cinsiyet eÅŸitsizliÄŸine, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa, ataerkil toplumsal ÅŸiddete, aile içi ÅŸiddete, gericiliÄŸe, savaÅŸa, militarizme, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa ve faÅŸizme karÅŸÄ±; kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±ndan güç alarak susmuyor, sesimizi, isyanÄ±mÄ±zÄ± çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸa dönüÅŸtürerek sesleniyoruz” dedi. “YoksulluÄŸa, GüvencesizliÄŸe ve Åžiddete KarÅŸÄ± Mücadelede BuluÅŸuyoruz!” ÅŸiarÄ±yla, 19-25 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü kapsamÄ±nda tüm yerellerde iÅŸyerlerinde ve alanlarda kitlesel eylem-etkinliklerle örgütlenmek için çalÄ±ÅŸmalar yürüteceklerini belirten Atasoy, hafta boyunca iÅŸyerlerinde kurulacak stantlarda bildiriler daÄŸÄ±tacaklarÄ±nÄ±, iÅŸyeri yemekhanelerinde, toplantÄ± salonlarÄ±nda hazÄ±rlanan bildiriler okuyacaklarÄ±nÄ± söyledi.

KESK tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan bir haftalÄ±k program ÅŸöyle;

â– 20 KasÄ±m SalÄ± günü iÅŸyerleri önünde basÄ±n açÄ±klamalarÄ± yapÄ±lacak.

â– 22 KasÄ±m PerÅŸembe günü tutuklu kadÄ±n üyelerle dayanÄ±ÅŸma kartlarÄ± gönderilecek.

â– 24 KasÄ±m Cumartesi günü ''Biz KadÄ±nlar Krizin Yükünü TaÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±z'' konulu söyleÅŸiler, paneller, film gösterimleri, kadÄ±n buluÅŸmalarÄ± düzenlenecek.

â– 25 KasÄ±m Pazar günü tüm illerde kadÄ±n platformlarÄ±yla, siyasi partilerden, emek meslek örgütlerinden kadÄ±nlarla ortak meÅŸaleli yürüyüÅŸler, basÄ±n açÄ±klamalarÄ±, oturma eylemleri ve mitingler örgütlenecek.

â– Bir hafta boyunca ÅŸube binalarÄ±na “YoksulluÄŸa GüvencesizliÄŸe Ve Åžiddete KarÅŸÄ± KadÄ±nlar Mücadelede BuluÅŸuyor” yazÄ±lÄ± pankartlar asÄ±lacak. (Ankara/EVRENSEL)

25 KASIM’DA YOKSULLUÄžA,GÜVENCESÄ°ZLÄ°ÄžE,ÅžÄ°DDETE KARÅžI KADINLAR MÜCADELEDE BULUÅžUYOR

KESK Malatya Åžubeler Platformu basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaparak 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele Günü kapsamÄ±nda gerçekleÅŸtirecekleri etkinlikleri duyurdu. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± KESK dönem sözcüsü SES Åžube yöneticisi Sakine DoÄŸan okudu.

Ataerkil kapitalist sistemin yarattÄ±ÄŸÄ± eÅŸitsizlik ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n derinleÅŸerek devam ettiÄŸine deÄŸinen DoÄŸan “dünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda kadÄ±na yönelik erkek ÅŸiddetinin arttÄ±ÄŸÄ± bir ortamda ülkemizde tek adam rejimine geçiÅŸ ile birlikte yoÄŸunlaÅŸan AKP’nin gerici politikalarÄ±yla kadÄ±nlarÄ±n kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±na dönük saldÄ±rÄ±lar artmÄ±ÅŸ, yaÅŸanan ekonomik krizle birlikte kadÄ±nlar olarak daha fazla yoksulluk ve ÅŸiddetle mücadele zorunluluÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

Malatya’daki 25 KasÄ±m etkinlik takvimi de açÄ±klandÄ±. “22 KasÄ±m PerÅŸembe günü saat 15.00’da Merkez PTT önünde KESK tutuklu kadÄ±nlar için açÄ±klama ve kart gönderilecek, 25 KasÄ±m Pazar günü saat 13.00’da ise Emeksiz Üst KavÅŸaÄŸÄ± 1 MayÄ±s MeydanÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lacak.” (Malatya/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 17:08

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