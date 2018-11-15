Ä°ÅŸ cinayetinde hapis istemi

GeÃ§en yÄ±l BakÄ±rkÃ¶y Spor VakfÄ± Sosyal Tesisleriâ€™nde yaÅŸanan iÅŸ cinayetiyle ilgili savcÄ±lÄ±k â€˜taksirle Ã¶ldÃ¼rmeâ€™ suÃ§undan dava aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°stanbul BakÄ±rköy Spor VakfÄ± Sosyal Tesisleri’nde geçen yÄ±l yÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda iÅŸçi Mustafa YÄ±lmaz’Ä±n (49) hayatÄ±nÄ± kaybetmesine iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±. BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, YÄ±lmaz’Ä±n baÅŸÄ±na demirin düÅŸmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirterek, kepçe operatörü Abdullah Araç ve çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± firma sahibi ile belediyenin alt ve üst iÅŸveren firma yetkililerine ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yÄ±ldan 6’ÅŸar yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açtÄ±. BilirkiÅŸi raporuna göre asli kusurlu bulunan BakÄ±rköy Belediyesinin olay ve güvenlik tedbirlerinin alÄ±nmasÄ±ndan sorumlu kiÅŸisiyle ilgili soruÅŸturmanÄ±n ise devam ettiÄŸi belirtildi. (Ä°stanbul/DHA)

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