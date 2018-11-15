IrkÃ§Ä± AfD'de baÄŸÄ±ÅŸ skandalÄ±

Almanyaâ€™da Ä±rkÃ§Ä± Afdâ€™nin Bodensee BÃ¶lge Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™ne yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Almanya’da son iki yÄ±ldÄ±r hÄ±zla yükselen ve geçen yÄ±l Federal Parlamentoya girmeyi baÅŸaran saÄŸ popülist; Ä±rkçÄ± Almanya için Alternatif (AfD) partisi baÄŸÄ±ÅŸ skandalÄ±yla çalkalanÄ±yor. Partinin Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Alice Wiedel’in üyesi olduÄŸu Bodensee Bölge Örgütü’ne yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±ndan sonra savcÄ±lÄ±k harekete geçti.

BasÄ±nda yer alan haberlere göre, Ä°sviçre’den toplam 132 bin avro 18 ayrÄ± dilim halinde parti örgüte aktarÄ±ldÄ±. Alman Partiler YasasÄ±’nda göre bir partinin AB üyesi olmayan ülkelerden baÄŸÄ±ÅŸ almasÄ± yasak. Süddeutsche Zeitung’da yer alan habere göre, Weidel’in bölgedeki seçim kampanyasÄ±nÄ± finanse etmek üzere gönderilen paranÄ±n kimler tarafÄ±ndan gönderildiÄŸi ise bilinmiyor. Para Nisan 2018’de ise geri ödendi.

Genel seçimlerden önce, geçen yÄ±l yapÄ±lan genel seçimler öncesinde gönderilen paralarÄ±n asÄ±l olarak kimden geldiÄŸi ise belli deÄŸil.

Kamuoyu Ä°sviçre’den yapÄ±lan bu baÄŸÄ±ÅŸ skandalÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±rken bu kez Belçika’dan bir vakfÄ±n partiye 150 bin avro baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Weidel’in üyesi olduÄŸu Bodensee örgütüne havale edilen para da daha sonra gönderen vakfa havale edildi. ‘tichting Identiteit Europa’ adlÄ± vakÄ±f tarafÄ±ndan gönderilen paranÄ±n kayÄ±tlara ‘baÄŸÄ±ÅŸ’ olarak geçtiÄŸi halde, 9 MayÄ±s günü geri ödenmesi ayrÄ±ca dikkat çekici. Partiler yasasÄ±na göre ayrÄ±ca bu yüksek miktarÄ±n Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da bildirilmesi gerekiyor.

SAVCILIK SORUÅžTURMA BAÅžLATTI

Ä°sviçre’den AfD’ye ‘baÄŸÄ±ÅŸ’ adÄ± altÄ±nda para gönderilmesinin açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ± üzerine Konstanz SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± harekete geçerek soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SavcÄ±lÄ±k, yapÄ±lan baÄŸÄ±ÅŸÄ±n Partiler YasasÄ±’na aykÄ±rÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racak. Suçun sabitlenmesi durumunda, AfD’ye 400 bin avro para cezasÄ±nÄ±n verileceÄŸi ileri sürülüyor. Muhalefet partileri, AfD’nin Partiler YasasÄ±’nÄ± ihlal ettiÄŸini belirterek skandalÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. (DIÅž HABERLER)

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