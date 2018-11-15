Trabzon'da 25 Ã¶ÄŸrenci zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Trabzon VakfÄ±kebir'de ilk ve ortaokulda okuyan 25 Ã§ocuk, Ã¶zel bir yemek ÅŸirketinin getirdiÄŸi yemekten zehirlendikleri ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Trabzon'un VakfÄ±kebir ilçesinde ilkokul ve ortaokulda okuyan 25 öÄŸrenci, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olay, öÄŸle saatlerinde ilçenin ÇavuÅŸlu Mahallesi'ndeki ÇavuÅŸlu Ä°lk ve Orta Okulunda meydana geldi. Okuldaki öÄŸrencilerin bazÄ±larÄ±, öÄŸle saatlerinde özel ÅŸirket tarafÄ±ndan getirilen yemeklerden yedikten sonra, öÄŸretmenlerine mide bulantÄ±sÄ± ve kusma ÅŸikayetinde bulundu. Åžikayet üzerine 25 öÄŸrenci Devlet Hastanesi ve kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. ÖÄŸrencilerin genel saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.

Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü de olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±rken bahse konu yemeklerden de incelenmek üzere numune alÄ±ndÄ±. Okulda öÄŸrenim gören diÄŸer öÄŸrenciler ise tedbir amaçlÄ± saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 15:53

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