Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonuâ€™na 4 ayda bin 102 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±

Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonu, cezaevlerinde yaÅŸanan hak ihlallerine iliÅŸkin toplandÄ±.

Cezaevlerinde yaÅŸanan hak ihlallerine iliÅŸkin Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonu biraraya geldi. ToplantÄ±da komisyona gelen insan hak ihlalleri ile ilgili güncel bilgiler paylaÅŸÄ±ldÄ±. Komisyona 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren hak ihlalleri konusunda toplamda bin 102 baÅŸvuru geldiÄŸi belirtildi.

EN FAZLA BAÅžVURU CEZAEVLERÄ°NDEN

Komisyon tutanaklarÄ±na göre cezaevlerinden, keyfi tutum ve iÅŸlemler, fiziki koÅŸullar, nakil talepleri, kötü muamele, iÅŸkence ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± konusunda 663 hak ihlali baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±. YargÄ±ya iliÅŸkin ÅŸikayetler ve sorunlar konusunda gelen baÅŸvuru sayÄ±sÄ± ise 124.

Gelen baÅŸvurular arasÄ±nda memuriyete iliÅŸkin sorunlar arasÄ±nda göreve iade talebi, mobbing, sÄ±navlar konusunda 25 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. Kolluk uygulamalarÄ±na dönük gelen ÅŸikayetlerde; kötü muamele ve iÅŸkence konusunda 25, askerlikle ilgili sorunlar konusunda 5, engelli sorunlarÄ± konusunda 17, yasal düzenleme talepleri konusunda 33, komisyonun giriÅŸimde bulunmasÄ± ve yerinde inceleme yapmasÄ± yönünde gelen baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 42, iÅŸçi sorunlarÄ± konusunda 20, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±, maddi yardÄ±m talebi, iÅŸ talebi ve sosyal güvenlik iÅŸlemleri konusunda gelen baÅŸvuru sayÄ±sÄ± ise 148.

TUTUKLU SAYISI 260 BÄ°N, 6 AYDAN KÜÇÜK 37 ÇOCUK

Komisyonda sunum yapan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Åžaban YÄ±lmaz, 2018 yÄ±lÄ± içerisinde 17 infaz kurumu yapmakla övünerek, 31 Ekim 2018 itibarÄ±yla cezaevlerinde 258 bin 660 kiÅŸinin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bugün itibariyle bu sayÄ±nÄ±n 260 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bu sayÄ±nÄ±n 199 bini hükümlü iken, 58 bini ise tutuklu. KadÄ±n tutuklu sayÄ±sÄ± 10 bin iken, cezaevlerinde bulunan 18 yaÅŸÄ±ndan küçük çocuk sayÄ±sÄ± ise 3 bin olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±. Cezaevlerinde 0-6 yaÅŸ arasÄ± kalan çocuk sayÄ±sÄ± 743 iken, bu sayÄ±nÄ±n 37’si 6 aydan küçük. Cezaevlerinde kalan toplam hamile kadÄ±n sayÄ±sÄ± ise açÄ±klanan verilere göre 35. Cezaevlerinde kalan yabancÄ± uyruklu kiÅŸi sayÄ±sÄ± ise 7 bin 897 olarak açÄ±klandÄ±. Bu rakam içerisinde 3 bin 102 kiÅŸi Suriye uyruklu. YÄ±lmaz verileri açÄ±klarken, Suriye uyruklularÄ±n ‘adli, çÄ±kar amaçlÄ± suç örgütü, sol ve saÄŸ terör örgütü’ olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±p cezaevine yerleÅŸtirildiÄŸi bilgisini verdi.

44 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° ‘TERÖR’ SUÇLAMASIYLA CEZAEVÄ°NDE

YÄ±lmaz’Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre, cezaevinde suç oranÄ± en fazla uyuÅŸturucu madde kullanÄ±mÄ± ve ticareti. UyuÅŸturucudan dolayÄ± cezaevlerinde 50 bin civarÄ±nda kiÅŸi var. Bu sayÄ±nÄ±n da 47 bini uyuÅŸturucu ticaretinden, yaklaÅŸÄ±k 3-4 bin arasÄ± ise uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ± için cezaevinde. UyuÅŸturucu kullanÄ±p da ilk tedavisi devam eden yaklaÅŸÄ±k 60 bin kiÅŸi ise denetimli serbestlik ile kontrol ediliyor. UyuÅŸturucudan sonra ise, ‘terör’ suçundan cezaevinde bulunanlar geliyor. Bu suç iddiasÄ± ile cezaevlerinde kalan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 44 bin. HÄ±rsÄ±zlÄ±k suçu üçüncü sÄ±rada yer alÄ±rken, öldürme suçundan cezaevinde bulunan kiÅŸi sayÄ±sÄ± ise 28 bin. (Ankara/MA)

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