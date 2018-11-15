Savunma BakanÄ± Akar, bedelli askerlik celp takvimini aÃ§Ä±kladÄ±

Bedelli askerlik celp takvimi aÃ§Ä±klandÄ±. BaÅŸvurusunu tamamlayanlar ne zaman nerede askerlik yapacaklarÄ±nÄ± haftaya Ã¶ÄŸrenecek.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, bedelli askerlik celp takvimini açÄ±kladÄ±. Akar, baÅŸvurusunu tamamlayanlarÄ±n ne zaman ve nerede askerlik yapacaklarÄ±nÄ± haftaya öÄŸreneceklerini söyledi.

Akar, “Åžu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz iÅŸlemlerini tamamladÄ±” dedi.

Bedelli askerlik uygulamasÄ±nda ilk iki celp döneminde 54 bin 36 yükümlünün temel eÄŸitimini tamamlayÄ±p yemin ettiÄŸini söyleyen Akar, üçüncü celp dönemindeki 13 bin 555 kiÅŸinin de yarÄ±n terhis olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KÄ±ÅŸlalara teslim olmayÄ± bekleyen 566 bin 896 yükümlü için 37 celp daha açÄ±lacak.

Bundan sonraki celp dönemlerinin 24 KasÄ±m 2018 ile 7 Åžubat 2020 tarihleri arasÄ±nda gerçekleÅŸeceÄŸini açÄ±klayan Akar, toplam 40 celp olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Son yükümlüler, 40'Ä±ncÄ± celp olarak 7 Åžubat'ta birliklerine teslim olacak, 28 Åžubat'ta da tezkere alacak.

Hulusi Akar, temel askerlik eÄŸitimlerinin bu süre zarfÄ±nda 48 ilde Kara, Deniz Hava ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± 92 birlikte yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Akar, yükümlülerin hangi celpte hangi ilde ve hangi birlikte temel eÄŸitim alacaklarÄ±na iliÅŸkin duyurunun önümüzdeki hafta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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