DÃ¼nya Hapisteki Yazarlar GÃ¼nÃ¼: Yazmak Ã¶zgÃ¼r dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi gerektirmektedir

Yazar, basÄ±n ve yayÄ±ncÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, 15 KasÄ±m DÃ¼nya Hapisteki Yazarlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir araya geldi.

PEN Türkiye Merkezi, Türkiye Yazarlar SendikasÄ±(TYS), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TGC) ve Türkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi(TYB), 15 KasÄ±m Dünya Hapisteki Yazarlar Günü dolayÄ±sÄ±yla Cezayir ToplantÄ± Salonu’nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±na PEN Türkiye Merkezi 2. BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim Özcan, Türkiye Yazarlar SendikasÄ± adÄ±na Tahir Åžilkan ve Türkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kenan Kocatürk konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±.

‘123 GAZETECÄ° VE YAZARIN DURUMU KABUL EDÄ°LEMEZ’

PEN Türkiye Merkezi 2. BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim Özcan, Türkiye'de yazarlÄ±ÄŸa giden yolun hapishaneden geçtiÄŸini ifade etti. Özcan “Bizler yÄ±llardÄ±r her 15 KasÄ±m Hapisteki Yazarlar Günü toplantÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n son sözlerimizi “umarÄ±z gelecek yÄ±lki toplantÄ±mÄ±zda içeride kimse olmaz” temennisiyle bitiririz. Ama hiçbir zaman bu temennimiz gerçekleÅŸmediÄŸi gibi giderek de artan bir ÅŸiddeti yaÅŸÄ±yoruz. AyrÄ±ca, çeÅŸitli anti-demokratik uygulamalarÄ±n bir parçasÄ± olarak ülkemizde düÅŸüncelerinden ve yazdÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± tutuklu bulunan 123 gazeteci ve yazarÄ±n durumunu kabul edilemez buluyoruz” diye konuÅŸtu.

‘YAZAR KUÅžKUSUZ Ä°ÇÄ°NDE BULUNDUÄžU COÄžRAFYADAN ETKÄ°LENENDÄ°R’

“PEN yazarlar derneÄŸi olarak yazarlarÄ±n yazarlÄ±k durumuyla ilgileneceÄŸimiz yerde, ülkenin içinde bulunduÄŸu durumdan dolayÄ± çabamÄ±z, emeÄŸimiz düÅŸünce ve ifade özgürlükleri üstüne yoÄŸunlaÅŸÄ±yor” diyen Özcan, “Biz DüÅŸünce ve Ä°fade ÖzgürlüÄŸü temelindeki bütün davalara ayrÄ±m yapmadan izliyor ve düÅŸüncelerimizi de basÄ±nda paylaÅŸÄ±yoruz. Özgür yaratÄ±m sürecinde hiç de iç açÄ±cÄ± bir yÄ±lÄ± ardÄ±mÄ±zda bÄ±rakmadÄ±k. Yazar kuÅŸkusuz içinde bulunduÄŸu coÄŸrafyadan etkilenendir. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dünyanÄ±n içinden yeniden üretime katÄ±lÄ±rken çevresinde olup bitenleri zihninde yeniden ÅŸekillendirirken özgür alana ihtiyaç duymaktadÄ±r. KuÅŸkusuz ki yazmak ya da herhangi bir sanat dalÄ±yla uÄŸraÅŸmak özgür düÅŸünceyi gerektirmektedir. Ülkemizde yaÅŸanÄ±lanlardan yola çÄ±kÄ±larak ne yazÄ±k ki yazarlarÄ±n, yaratÄ±cÄ±larÄ±n özgür olmadÄ±ÄŸÄ± görülüyor” dedi.

‘YURT DIÅžINDAKÄ° YAZARLAR ÜZERÄ°NDE BASKILAR SÜRÜYOR’

BaskÄ±larÄ±n sadece cezaevindeki gazeteci ve yazarlar üzerinde olmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Özcan, “YurtdÄ±ÅŸÄ±na giden yazar RagÄ±p Zarakolu gittiÄŸi yerde kÄ±rmÄ±zÄ± bültenle arandÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± bültenle RagÄ±p Zarakolu’nun aranmasÄ± hukuk adÄ±na da ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir ÅŸey. Nöbetçi yayÄ±n yönetmenliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± için bir yazarÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bültenle aranmasÄ±na anlam veremiyoruz. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidenler yazar ve gazeteciler üzerinde baskÄ± sürdürülüyor” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

‘DÜÅžÜNCESÄ°NÄ° AÇIKLAYAN GAZETECÄ°, YAZARLAR HAPÄ°SE ATILMAKTADIR’

ArdÄ±ndan konuÅŸan Türkiye Yazarlar SendikasÄ± Yönetim Kurulu üyesi Tahir Åžilkan, “Hapisteki yazar ve düÅŸüncelerinden dolayÄ± cezaevinde yatan yazar kavramÄ±nÄ± kabul etmediÄŸimizi söylemek isterim. DüÅŸünce özgürlüÄŸü düÅŸünceyi açÄ±klama özgürlüÄŸüdür. Özgürlüklerin bulunmadÄ±ÄŸÄ± yerde demokrasi de yoktur. BasÄ±n özgürlüÄŸü, düÅŸünceyi açÄ±klama özgürlüÄŸünü tamamlayan ve onun kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan özgürlüktür. Herkes düÅŸünce ve kanaatlerini her yoldan açÄ±klama ve yayma özgürlüÄŸünü kullanma hakkÄ±na sahiptir. DüÅŸünce ve ifade açÄ±klama ve yayma özgürlüÄŸü savaÅŸ, sÄ±kÄ±yönetim ve OHAL dönemlerinde kÄ±sÄ±tlanmayacak bir özgürlüktür. FaÅŸizm ve Ä±rkçlÄ±ÄŸÄ± düÅŸünce özgürlüÄŸü olarak deÄŸerlendirmek yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Yasalarda suç olarak tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ fiillerdir. Ülkemizde Ä±rkçÄ±lÄ±k ve faÅŸizm nerdeyse alenen her gün basÄ±n yoluyla yapÄ±lmaktadÄ±r. BarÄ±ÅŸ isteyen akademisyenlerin ‘oluk oluk kanÄ±nÄ± akÄ±tacaÄŸÄ±z’ diyen insanÄ±n sözü ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilip yargÄ± yolu kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna karÅŸÄ± düÅŸüncesini açÄ±klayan gazeteci, yazarlar hapise atÄ±lmaktadÄ±r. IrkçÄ±lÄ±k ve faÅŸizm dÄ±ÅŸÄ±nda bütün düÅŸüncelerin, yazÄ±larÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± destekliyoruz. Cezaevinde düÅŸüncelerinden dolayÄ± yazar ve gazeteci kalmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünü sizlerle paylaÅŸÄ±yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘TOPLATMA VE YASAKLAMA KARARLARININ OLMAMASINI TALEP EDÄ°YORUZ’

Türkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kenan Kocatürk, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan ilan edilen Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi'nin 70'inci yÄ±lÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi: "Türkiye de bu bildirgeye imza atmÄ±ÅŸtÄ±r. YayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n iki temel kuralÄ± vardÄ±r. Biri düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünün yayma özgürlüÄŸü, diÄŸeri de telif hakkÄ±dÄ±r. Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörünün en temel örnek aldÄ±ÄŸÄ± beyannamedir. Ä°çerde ÅŸiddet içermeyen, ÅŸiddeti övmeyen bütün ifadeleri yayma hakkÄ±mÄ±z var. GeçmiÅŸte 12 Eylül döneminde olduÄŸu gibi ÅŸu an da yerel mahkemeler tarafÄ±ndan toplatÄ±lan kitaplar, yasaklanan kitaplar var. Bu durum yasaya aykÄ±rÄ±dÄ±r. Toplatma ve yasaklama kararlarÄ±nÄ±n olmamasÄ±nÄ± talep ediyoruz. UmarÄ±m yasaklamanÄ±n ve kÄ±sÄ±tlamanÄ±n hiç olmadÄ±ÄŸÄ± demokratik bir ülke oluruz.”

TÜRKÄ°YE’DE YAYINCILARA, GAZETECÄ°LERE ENGEL OLAN NEDÄ°R, YASALAR MI?

Türkiye’de yayÄ±ncÄ±lara, gazetecilere engel olan nedir, yasalar mÄ±? Yoksa iktidarÄ±n baskÄ±sÄ± mÄ±? sorusuna yanÄ±t veren Kocatürk “Yasalarda sorun yok, uygulamalarda sorun var. Uygulamalar döneme göre bazen de yerel mahkemelerin tavrÄ±na göre uygulanÄ±yor” dedi.

Hükümetin yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda da sürekli tekrarladÄ±ÄŸÄ± bir durum var. Hapistekiler gazeteciliÄŸinden ötürü deÄŸil baÅŸka suçlardan dolayÄ± içerdeler. Bu söylemin karÅŸÄ±sÄ±na nasÄ±l bir söylem konulabilir? sorusuna Halil Ä°brahim Özcan “Her yerde sorulduÄŸunda bu söyleniyor. Terörle iliÅŸkilendiriliyor. Ahmet ÅžÄ±k 3 terör örgütüyle iliÅŸkilendirildi gazetecilikten deÄŸil ama o gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ± için içerideydi bunu defalarca söylediler ve ÅŸimdi milletvekili” ÅŸeklinde yanÄ±t verdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

PEN TÃ¼rkiye: Gazetecilerin hapsedilmesi kabul edilemez

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 15:25

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