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FotoÄŸraf: MA
Devrimci Parti Genel Merkezine polis baskÄ±nÄ±
15 KasÄ±m 2018 15:06
Devrimci Parti Genel Merkez BinasÄ± polis tarafÄ±ndan basÄ±ldÄ±. Parti binasÄ±ndaki bir Ã§ok ÅŸeye el konuldu.
BirleÅŸik Devrimci Parti Genel Merkezi, sabah erken saatlerde polis tarafÄ±ndan basÄ±ldÄ±. Genel Merkez içerisinde bulunan evraklar ve bayraklar dÄ±ÅŸÄ±nda her ÅŸeye polis tarafÄ±ndan el konuldu. Partide halen arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve içeri girilemediÄŸi belirtiliyor. Operasyonun e-posta ihbarÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. (MA)
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