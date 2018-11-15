â€˜Avukatlara saldÄ±rÄ± talimatÄ±nÄ± kim verdi?â€™

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ankara'da 2 avukatÄ±n adliyede polis ve adliye gÃ¶revlilerinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ±nÄ± Meclise taÅŸÄ±dÄ±.

Ankara Adliyesinde iki kadÄ±n avukatÄ±n bir polis ve mübaÅŸir tarafÄ±ndan darp edilmesi ve hakarete uÄŸramasÄ± sonrasÄ± CHP konuyu Meclise taÅŸÄ±dÄ±. Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül’ün yanÄ±tlamasÄ± istemiyle Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na soru önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen avukatlarÄ±n kamu adÄ±na ve yararÄ±na çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek “Ankara Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlar Büro AmirliÄŸi’nde görevini yapan bir avukata saldÄ±ran bu polis kimdir? Kim ya da kimlerin talimatÄ± ile bu saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸtir?” diye sordu.

CHP’li vekilin önergesinde yer alan sorular ÅŸu ÅŸekilde;

â– “SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren polis memuru ile ilgili idari ve hukuki soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

â– AçÄ±ldÄ±ysa bahsi geçen soruÅŸturma ne aÅŸamadÄ±r? SoruÅŸturmayÄ± kimler yürütmektedir?

â– Avukat Fadime Eymir’in darp edilmesi ile ilgili sorgu hakiminin yanÄ±na gitmek isteyen ancak kendisine izin verilmeyen Avukat BüÅŸra Pamukçu’yu darp eden mübaÅŸir ve görevli kimdir?

â– Bu olayÄ± sorgu hakiminin isteÄŸi üzerine mi gerçekleÅŸtirmiÅŸlerdir?

â– Bu kiÅŸiler hakkÄ±nda idari ve hukuki soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

â– AvukatlarÄ±n mesleklerini özgür ve güvenli bir ÅŸekilde yerine getirmeleri ve bu tip olaylarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± için ne tür önlemler almayÄ± düÅŸünüyorsunuz?” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

ANKARA BAROSU'NDAN ÅžÄ°DDETE KARÅžI AVUKAT GÖNDERMEME KARARI

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, iki avukatÄ±n adliyede darp edilmesi nedeniyle dün CMK atamasÄ± yapmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ankara Barosu ÅŸüphelilerin kimlik bilgilerinin soruÅŸturma dosyasÄ± ve kendileriyle paylaÅŸÄ±larak etkin idari ve cezai soruÅŸturma yürütülene kadar Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi ile KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlar Büro AmirliÄŸi'nden gelecek talepler için CMK kapsamÄ±nda atamalarÄ±n durdurulmasÄ±na karar verdi. Ankara Barosu ÅŸüphelilerin bildirilmemesi durumunda avukat atamama kararÄ±nÄ± 19 KasÄ±m tarihinden itibaren uygulayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

NE OLMUÅžTU?

GeçtiÄŸimiz günlerde Ankara 1.Sulh Ceza HakimliÄŸi duruÅŸma salonu önüne gelen görevli Av. Fadime Eymir, dosyayÄ± soruÅŸturma mercileri adÄ±na takip etmekte olan Ankara Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlar Büro AmirliÄŸi'nde görev yaptÄ±ÄŸÄ± bilinen bir kolluk personeli tarafÄ±ndan önce sözlü hakarete maruz kalmÄ±ÅŸ ve akabinde adliye koridorunda darp edilmiÅŸti.

OlayÄ±n dosya sorgu zaptÄ±na geçirilmesinin sorgu hakimi tarafÄ±ndan reddedilmesi üzerine sorgu hakimi ile bu konu hakkÄ±nda görüÅŸmek için duruÅŸma salonuna girmek isteyen Av. BüÅŸra Pamukçu ise mübaÅŸir ve bir görevli tarafÄ±ndan yaka paça duruÅŸma salonundan dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve üzerine kapatÄ±lan kapÄ±nÄ±n koluna çarpmÄ±ÅŸtÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 14:01

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