Ankara Barosu'ndan ÅŸiddete karÅŸÄ± avukat gÃ¶ndermeme kararÄ±

Ankara Barosu, 2 avukatÄ±n adliyede polis ve adliye gÃ¶revlilerinin saldÄ±rÄ±ya maruz kalmalarÄ±na tepki gÃ¶stererek CMK avukatÄ± atamama kararÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, iki avukatÄ±n adliyede darp edilmesi nedeniyle CMK atamasÄ± yapmama kararÄ± aldÄ±. Ankara Barosu ÅŸüphelilerin kimlik bilgilerinin soruÅŸturma dosyasÄ± ve kendileriyle paylaÅŸÄ±larak etkin idari ve cezai soruÅŸturma yürütülene kadar Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi ile KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlar Büro AmirliÄŸi'nden gelecek talepler için CMK kapsamÄ±nda atamalarÄ±n durdurulmasÄ±na karar verdi.

GeçtiÄŸimiz günlerde Ankara 1.Sulh Ceza HakimliÄŸi duruÅŸma salonu önüne gelen görevli Av. Fadime Eymir, dosyayÄ± soruÅŸturma mercileri adÄ±na takip etmekte olan Ankara Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlar Büro AmirliÄŸi'nde görev yaptÄ±ÄŸÄ± bilinen bir kolluk personeli tarafÄ±ndan önce sözlü hakarete maruz kalmÄ±ÅŸ ve akabinde adliye koridorunda darp edilmiÅŸti. OlayÄ±n dosya sorgu zaptÄ±na geçirilmesinin sorgu hakimi tarafÄ±ndan reddedilmesi üzerine sorgu hakimi ile bu konu hakkÄ±nda görüÅŸmek için duruÅŸma salonuna girmek isteyen Av. BüÅŸra Pamukçu ise mübaÅŸir ve bir görevli tarafÄ±ndan yaka paça duruÅŸma salonundan dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve üzerine kapatÄ±lan kapÄ±nÄ±n koluna çarpmÄ±ÅŸtÄ±.

Ankara Barosu konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸüpheli saldÄ±rganÄ±n kimlik bilgilerinin Ankara Barosu’na ve Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na bildirilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. AynÄ± ÅŸekilde, Av. BüÅŸra Pamukçu'ya yönelik saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren adliye personelinin de kimlik bilgilerinin, Adli YargÄ± Adalet Komisyonu tarafÄ±ndan savcÄ±lÄ±k dosyasÄ±na ve baroya bildirilmesi gerektiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, Ankara Barosu yönetiminin ÅŸüphelilerin kimlik bilgilerinin soruÅŸturma dosyasÄ± ve kendileriyle paylaÅŸÄ±larak etkin idari ve cezai soruÅŸturma yürütülene kadar Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi ile KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlar Büro AmirliÄŸi'nden gelecek talepler için CMK kapsamÄ±nda atamalarÄ±n durdurulmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar verdiÄŸi açÄ±klandÄ±. Ankara Barosu ÅŸüphelilerin bildirilmemesi durumunda avukat atamama kararÄ±nÄ± 19 KasÄ±m tarihinden itibaren uygulayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. (Ankara/EVRENSEL)

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