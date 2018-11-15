Veliler zamansÄ±z okul yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± protesto ettiler

Ä°zmir'de iki okul depreme dayanaksÄ±z olduÄŸu gerekÃ§esiyle baÅŸka bir okula taÅŸÄ±nmak isteniyor. Veliler 3 okulun tek binada eÄŸitim gÃ¶rmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°zmir Gültepe'deki Barbaros Hayrettin Ä°lkokulu ile imam hatip ortaokulunun yÄ±kÄ±larak aynÄ± bahçedeki baÅŸka bir okula taÅŸÄ±nmak istenmesine veliler ve öÄŸrenciler tepki gösterdi.

Ä°zmir'in Konak Ä°lçesi BoÄŸaziçi Mahallesi'nde aynÄ± bahçede bulunan Barbaros Hayrettin Ä°lkokulu ve Barbaros Hayrettin Ä°mam Hatip Ortaokulu depreme dayanaksÄ±z olduÄŸu gerekçesiyle Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±lmak isteniyor. Müdürlük, 36 öÄŸretmen 584 öÄŸrencili Barbaros Hayrettin Ä°lkokulu ile 12 öÄŸretmen 130 öÄŸrencili Barbaros Hayrettin Ä°mam Hatip Ortaokulu aynÄ± bahçedeki Barbaros Hayrettin Ortaokulu'na taÅŸÄ±mayÄ± planlÄ±yor.

3 okulun tek binada eÄŸitim görmesi ile ilgili incelemede bulunan ilk müfettiÅŸlerin olumsuz rapor bildirmesine raÄŸmen Milli EÄŸitim yeni müfettiÅŸ atamasÄ± yaptÄ±. Bine yakÄ±n öÄŸrenci aynÄ± okulda eÄŸitim görecek ama Barbaros Hayrettin Ortaokulu'nun ise sadece 11 dersliÄŸi bulunuyor. Ä°kili öÄŸretim sistemine geçilecek okula bu kadar öÄŸrencinin nasÄ±l eÄŸitim göreceÄŸi ise soru iÅŸareti. BazÄ± sÄ±nÄ±flarÄ±n kapatÄ±larak öÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± da planlanÄ±yor. TaÅŸÄ±ma iÅŸleminin yapÄ±lmasÄ± durumunda ana sÄ±nÄ±fÄ± derslikleri kapatÄ±lacak ve en az 13 öÄŸretmen de norm fazlasÄ± hale gelecek. TaÅŸÄ±nma halinde sÄ±nÄ±f mevcutlarÄ±nÄ±n 60'a çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

KARAR VELÄ°LER TARAFINDAN KABUL GÖRMEDÄ°

ZamansÄ±z alÄ±nan yÄ±kÄ±m kararÄ± ise bugün okul bahçesinde yapÄ±lan eylemle veliler tarafÄ±ndan protesto edildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Eylemde öÄŸrenciler "Vali Amca Beni ÖÄŸretmenimden AyÄ±rma", "ÖÄŸretmenim 1. Derste Rüyamda Sizi Gördüm" ve "ÖÄŸretmenim Geç KaldÄ±ÄŸÄ±m Ä°çin Özür Dilerim", "Sabah 06:30'da UyanamadÄ±m" yazan dövizler taÅŸÄ±dÄ±. Güvenlik ÅŸube polisleri ise eylemin okul bahçesinde yapÄ±lmasÄ±na engel olmak istedi ama veliler okul bahçesinde Ä±srarlÄ± davrandÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

'BÄ°R SINIFTA 60 ÖÄžRENCÄ°YE NASIL DERS VERECEKLER?'

Evrensel'e konuÅŸan iki çocuk velisi Nedime Barut "Lise sÄ±navÄ±na hazÄ±rlanan çocuÄŸum var, bu inÅŸaat alanÄ±nda nasÄ±l ders görecekler? Bir sÄ±nÄ±fta 60 öÄŸrenciye nasÄ±l ders verecekler? Ä°nÅŸaat alanÄ±nda çocuÄŸun güvenliÄŸini kim koruyacak? BaÅŸka okula gönderelim desek nasÄ±l servis parasÄ± vereceÄŸiz? Milli EÄŸitim çözüm bulsun. Bize ücretsiz servis saÄŸlasÄ±nlar. Velilerin çoÄŸu zaten iÅŸsiz. Kendi çocuklarÄ±nÄ± özel okullarda okutanlar bizim halimizi anlamaz. Okulu yazÄ±n yÄ±ksÄ±nlar. Müteahhitler daha da zengin olsun diye çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n maÄŸdur edilmesini kabul etmiyoruz" dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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