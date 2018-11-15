MHP, 5 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± duyurdu
MHP logosu

MHP, 5 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± duyurdu

    • 15 KasÄ±m 2018 14:28

    MHP, yerel seÃ§imlerde bazÄ± kentler iÃ§in belediye baÅŸkan adayÄ± olarak belirlediÄŸi isimleri aÃ§Ä±kladÄ±.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, yerel seçimlere iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Durmaz, MHP'nin belediye baÅŸkan aday isimleri netleÅŸen kentleri açÄ±kladÄ±.

    Durmaz'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± aday ve kent isimleri ÅŸu ÅŸekilde:

    Adana BüyükÅŸehir: Hüseyin Sözlü

    Mersin BüyükÅŸehir: Hamit Tuna

    Manisa BüyükÅŸehir: Cengiz Ergun

    AydÄ±n BüyükÅŸehir: Himmet AkÄ±n

    Erzurum BüyükÅŸehir: Serdar Sevimli

    BartÄ±n: Cemal AkÄ±n

    Isparta: Yusuf Ziya GünaydÄ±n

    Osmaniye: Kadir Kara

    Karabük: Rafet Vergili

    Ankara PolatlÄ±: Gürsel YÄ±ldÄ±zkaya

    Ankara Etimesgut: Enver Demirel. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 14:35
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER MHPyerel seÃ§im