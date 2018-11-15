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MHP, 5 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± duyurdu
15 KasÄ±m 2018 14:28
MHP, yerel seÃ§imlerde bazÄ± kentler iÃ§in belediye baÅŸkan adayÄ± olarak belirlediÄŸi isimleri aÃ§Ä±kladÄ±.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, yerel seçimlere iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Durmaz, MHP'nin belediye baÅŸkan aday isimleri netleÅŸen kentleri açÄ±kladÄ±.
Durmaz'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± aday ve kent isimleri ÅŸu ÅŸekilde:
Adana BüyükÅŸehir: Hüseyin Sözlü
Mersin BüyükÅŸehir: Hamit Tuna
Manisa BüyükÅŸehir: Cengiz Ergun
AydÄ±n BüyükÅŸehir: Himmet AkÄ±n
Erzurum BüyükÅŸehir: Serdar Sevimli
BartÄ±n: Cemal AkÄ±n
Isparta: Yusuf Ziya GünaydÄ±n
Osmaniye: Kadir Kara
Karabük: Rafet Vergili
Ankara PolatlÄ±: Gürsel YÄ±ldÄ±zkaya
Ankara Etimesgut: Enver Demirel. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 14:35
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