Ahmet TÃ¼rk, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini anlattÄ±

Deneyimli KÃ¼rt siyasetÃ§i Ahmet TÃ¼rk, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yÄ± anlattÄ±.

Kürt siyasetinin deneyimli isimlerinden, Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi'nin Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca görevden alÄ±nan EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ahmet Türk, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile geçtiÄŸimiz günlerde gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmeye dair, “Resmi bir öneri sunmadÄ±m tabii ki. Zaten bunu sunmaya yetkili bir isim de deÄŸilim. Parti adÄ±na gitmedim. Sadece bir sabah kahvaltÄ±sÄ±nda düÅŸüncelerimi ifade ettim” dedi.

Ahmet Türk, geçtiÄŸimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeye iliÅŸkin Mezopotamya AjansÄ±’na (MA) konuÅŸtu.

‘PARTÄ° ADINA GÄ°TMEDÄ°M'

GörüÅŸme talebinin kendisinden gelmediÄŸini ifade eden Türk, görüÅŸmenin CHP’li eski bir milletvekili tarafÄ±ndan ayarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. GörüÅŸmenin sadece bir kahvaltÄ± sohbetinden ibaret olduÄŸunu ifade eden Türk, “TartÄ±ÅŸÄ±lacak bir konu deÄŸildi. Bir kahvaltÄ± davetiydi. KahvaltÄ± yaptÄ±k. Hepsi o kadar aslÄ±nda” dedi. GörüÅŸmede doÄŸal olarak yerel seçimlere dair de sohbet ettiklerini dile getiren Türk, “Bu süreçte büyükÅŸehirlerin mutlaka iktidarÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± için ortak deÄŸerler etrafÄ±nda bir ÅŸeyler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, bir ÅŸeyler yapmamÄ±z gerektiÄŸi üzerine bir sohbet geçti. Kendisine (KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu) ne yapÄ±lmasÄ± konusunda resmi bir öneri sunmadÄ±m tabii ki. Zaten bunu sunmaya yetkili bir isim de deÄŸilim. Parti adÄ±na da gitmedim. Sadece bir sabah kahvaltÄ±sÄ±nda düÅŸüncelerimi ifade ettim. Bizim üzerinde durduÄŸumuz büyükÅŸehirlerde ne yapabiliriz? Bu deÄŸiÅŸimi saÄŸlamak için ne yapabiliriz. Onun üstüne bir sohbetti. Onun ötesinde bir ÅŸey yok” diye konuÅŸtu.

‘BÖLGEDE BÄ°R Ä°TTÄ°FAKA Ä°HTÄ°YAÇ YOK’

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmede, yerel seçimlerde HDP ile CHP arasÄ±nda bir ittifak kurulmasÄ± konusunun gündeme gelmediÄŸini aktaran Türk, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Zaten bir ittifakÄ±n çok da verimli olmayacaÄŸÄ±nÄ± biz de biliyoruz, onlar da biliyor. Ama bazÄ± yerlerde dayanÄ±ÅŸmayÄ± göstermek gerekiyor. BazÄ± yerlerde ortak bazÄ± adaylar üzerinde bazÄ± giriÅŸimler yapÄ±labileceÄŸini belirttik. Özelikle Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Ä°stanbul ve Ankara gibi yerlerde yapÄ±labileceÄŸini söyledik. Bunu yapmak için de bazÄ± görüÅŸmeler yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Bu nedenle HDP ve CHP arasÄ±nda da elbette görüÅŸmeler olacaktÄ±r. Ä°kisi de resmi birer partidir. Zaten bölgede böyle bir ihtiyaç yok. Buralarda zaten bir etkileri de yok. Bölgeye dair bir ittifak konusunu gündeme bile getirmedik. CHP’nin buralarda etkili olacaÄŸÄ± bir durum yok.”

‘DÜÅžÜNCELERÄ°MÄ° PAYLAÅžTIM'

GörüÅŸmelerinde KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±, “Bu konuda kendileri pek fazla renk vermiyor. 'Evet, olabilir' diyor ama kesin bir ÅŸey yok" sözleriyle paylaÅŸan Türk, "Ama bilinmesini isterim ki, ben bir pazarlÄ±k için gitmedim. DüÅŸüncelerimi, yapÄ±lmasÄ± gerekenleri anlatmak için gittim. Türkiye’de bir deÄŸiÅŸim dönüÅŸüm istiyorsak, ortak bazÄ± deÄŸerler ve ÅŸahsiyetler üzerinde ortak bir seçim programÄ± oluÅŸturulmasÄ± yönünde görüÅŸme gerçekleÅŸtirdim” dedi.

‘TARAFLARA DÜÅžEN GÖRÜÅž ALIÅžVERÄ°ÅžÄ° YAPMAK’

Türk, herhangi somut bir program sunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bu konuda partiler arasÄ±nda yapÄ±lacak olan görüÅŸme belirleyici olacaktÄ±r. Benim parti adÄ±na böyle ÅŸeyleri net olarak ortaya koyma gibi bir yetkim yok. Sadece yapÄ±lmasÄ± gerekenler nelerdir, bunu ifade etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k. NasÄ±l hareket etmemiz gerektiÄŸi konusunda ve tabi ki taraflara burada düÅŸen sorumluluÄŸun ne olduÄŸu konusunda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±k. Bizim görüÅŸmemiz biraz daha partinin meÅŸru bir parti olduÄŸunun anlatÄ±lmasÄ±, hem de Türkiye kamuoyuna anlatÄ±lmasÄ± için önemli bir süreç olduÄŸu yönündeydi. Ve partinin meÅŸruluÄŸunu öne çÄ±karmak için atÄ±lan bir adÄ±mdÄ±. Yani bu süreçte öcüleÅŸtirilen bir sürece deÄŸil, diyalog kurulabilen bir sürece ihtiyaç var" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘SORUMLULUK ALMAK GEREKÄ°YOR’

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸme konusunda bilgilendirmek üzere Londra'da bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan’Ä± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Türk, “Önemli bir konu olduÄŸunu ve kendisi ile görüÅŸmek istediÄŸimi söyledim. Ancak kendisi müsait deÄŸildi. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan da kendisine bilgi verdim. Buradaki tek maksadÄ±m nasÄ±l baÅŸarÄ±lÄ± oluruz, yerellerdeki deÄŸiÅŸimi nasÄ±l gerçekleÅŸtiririz, bunun arayÄ±ÅŸÄ± içindeyim. Parti ile de bir ilgisi yok. Ama sonuç olarak bir sorumluluk da düÅŸüyor. Demokrasi için ve gerçekten bugün herkesin zindanlarda olduÄŸu, cezaevlerinde olduÄŸu bir baskÄ± rejiminin devam ettiÄŸi günlerde bir ortaklaÅŸmayÄ±, demokrasiyi bir adÄ±m ileriye taÅŸÄ±yabilirsek, bir vatandaÅŸ olarak bir ÅŸeyler yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Partimin de bundan rahatsÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Ben burada katkÄ± sunmak amacÄ±yla böyle bir görüÅŸmeye katÄ±ldÄ±m. Partimi dÄ±ÅŸlayan bir mantÄ±k ile yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± düÅŸünenler, çok yanlÄ±ÅŸ düÅŸünüyorlar. Bu partinin önünü açmak, katkÄ± sunmak için adÄ±mlar atÄ±yorum. 40 yÄ±ldÄ±r siyasetin içindeyiz. Bireysel bir ÅŸey yok. Gerçekten bugünkü iktidardan da insanlarÄ±mÄ±z periÅŸan olmuÅŸ durumda. Görüyoruz, fotoÄŸraf ortada. Bu fotoÄŸraf içinde bir ÅŸeyler yapmamÄ±z gerekiyor, sorumluluk almamÄ±z gerekiyor. Sonuçta bu partinin içinde 40 yÄ±ldÄ±r siyaset yapÄ±yoruz. Genel baÅŸkanlÄ±k yaptÄ±k. GörüÅŸmede bunun dÄ±ÅŸÄ±nda da bir ÅŸey olduÄŸu düÅŸünülmesin” dedi. (Mardin/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 14:41

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