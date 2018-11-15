Samsunâ€™da dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸiyle KazÄ±m Koyuncu anÄ±ldÄ±

KazÄ±m Koyuncu, Samsunâ€™da dÃ¼zenlenen dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸiyle anÄ±ldÄ±.

Samsun’da KazÄ±m Koyuncu Gençlik Kültür Merkezi tarafÄ±ndan düzenlenen dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸiyle anÄ±ldÄ±.

EtkinliÄŸe, SanatçÄ± Tolga SaÄŸ, Selçuk BalcÄ±’nÄ±n yerel müzik grubu Nana, Tokat Pir Sultan Abdal DerneÄŸi ÅŸubesi Semah ekibi katÄ±ldÄ±. Bine yakÄ±n kiÅŸinin katÄ±ldÄ± etkinlikte konuÅŸan Tokat Pir Sultan Abdal DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Muharrem Erkan “Böylesi bir dönemde bu tür etkinlikleri gerçekleÅŸtiriyor olmak çok önemli. Bu çabalarÄ± çoÄŸaltmamÄ±z gerekir” dedi. Etkinlikte Samsun Akademi Kafkas halk danslarÄ± topluluÄŸu Azamat Kafkas’Ä±n dans gösterisi ilgi çekti.

FotoÄŸraf: Evrensel

Etkinlikte konuÅŸan Tolga SaÄŸ, KazÄ±m Koyuncu’nun önemli bir deÄŸer olduÄŸunu, gençlerin KazÄ±m Koyuncu’yu örnek aldÄ±ÄŸÄ± takdirde bu ülke için insanlÄ±k için güzel ÅŸeyler yapabileceklerini vurguladÄ±. Emekten barÄ±ÅŸtan ve demokrasiden yana olan bütün siyasi parti ve örgütlerin güçlerini birleÅŸtirmeleri gerektiÄŸini söyleyen SaÄŸ, “zalimliÄŸe, yobazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± birlik olursak kazanabiliriz” dedi. (Samsun/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 14:30

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