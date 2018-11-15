Ä°zmir'de 25 noktaya dahaÂ jeotermal arama izni yolda

Ä°zmir ValiliÄŸi Zeytin Kanunu ve tarÄ±mÄ± dikkate almÄ±yor. Valilik 25 farklÄ± noktada jeotermal arama ve iÅŸletme ruhsatÄ± izni iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±yor.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir ValiliÄŸi 13 ilçede 25 farklÄ± noktada jeotermal kaynak arama ve iÅŸletme ruhsatÄ± izni için ihaleye çÄ±kÄ±yor. EGEÇEP ise ihalenin sonuçlarÄ±na Ä°zmir tarÄ±mÄ±nÄ±n geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan dikkat çekti.

Zeytin ve tarÄ±m arazileri bölgelerindeki maden ve kaynak arama iÅŸletmeleri için verdiÄŸi 'ÇED Gerekli DeÄŸildir' kararlarÄ± ile sürekli gündeme gelen Ä°zmir ValiliÄŸi bu sefer de kent genelinde bir çok sahayÄ± yeni jeotermal kaynak arama ve iÅŸletme noktasÄ± belirleyerek ihale çÄ±kma kararÄ± aldÄ±. Yerel bir gazetede yayÄ±nlanan ilana göre ihale açÄ±k teklif usulü ile 4 AralÄ±k'ta Ä°zmir ValiliÄŸi YatÄ±rÄ±m Ä°zleme ve Koordinasyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ToplantÄ± Salonu'nda yapÄ±lacak.

Ä°hale ile birlikte aralarÄ±nda AliaÄŸa, Bergama, ÇeÅŸme, Dikili, KemalpaÅŸa, Menderes, Seferihisar, Kiraz, Güzelbahçe, Foça, BayÄ±ndÄ±r, Menemen ve ÇiÄŸli’de olduÄŸu 22 kÄ±rsal alanda kaynak arama yetkisi ile daha önceden belirlenmiÅŸ 3 kaynak noktasÄ±nÄ±n da iÅŸletme yetkisi enerji ÅŸirketlerine satÄ±lacak. Ä°haleye çÄ±kan sahalar arasÄ±nda bölge halkÄ±nÄ±n vermiÅŸ olduÄŸu mücadele sayesinde jeotermal kaynak aramanÄ±n durdurulduÄŸu KarabaÄŸlar Uzundere'nin olmamasÄ± ise dikkat çekti.

YÄ°NE ZEYTÄ°NLÄ°KLERLE ÇEVRÄ°LÄ° ALANLAR

Jeotermal kaynak arama sahalarÄ±nÄ±n bedelleri 33 bin ile 240 bin arasÄ±nda deÄŸiÅŸirken kaynak iÅŸletme sahalarÄ±nÄ±n tahmini bedelleri ile 420 bin ile 480 bin arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Ruhsat ihalesini alan ÅŸirketler ise hazÄ±rladÄ±klarÄ± proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ± ile çevresel etki deÄŸerlendirme sürecini baÅŸlatacak ve valiliÄŸin kararÄ±nÄ± bekleyecek. Yine ruhsat verilen pek çok bölge zeytinlikler ve verimli tarlalarla dolu.

'ZEYTÄ°N KANUNU DÄ°KKATE ALINMIYOR'

Yeni jeotermal bölgelerinin belirlenmesini gazetemize deÄŸerlendiren EGEÇEP Dönem Sözcüsü FÄ±rat Korkmaz, JES'lerden kaynaklÄ± AydÄ±n'da yaÅŸanan çevre felaketini hatÄ±rlatarak “BazÄ±larÄ± enerji amaçlÄ± olmayabilir ama tarÄ±mda ya da termal tesislerde kullanÄ±lacak olmasÄ± çevreye zarar vermeyeceÄŸi anlamÄ±na gelmiyor. ÇÄ±karÄ±lan suyun topraÄŸa bÄ±rakÄ±lmasÄ± durumunda doÄŸaya problem yaratÄ±lÄ±yor. Åžirketler, jeotermallerin bölgeye iÅŸ ve para getirisi olacaÄŸÄ± ÅŸeklinde halkÄ± aldatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. ÇED kararÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bölgelerdeki vatandaÅŸlarÄ±n itiraz etmesi gerekiyor yoksa bir çok yerde AydÄ±n'daki balÄ±k ve aÄŸaç ölümleri yaÅŸanabilir. Ä°zmir ValiliÄŸi maalesef ki ne Zeytin Kanunu'nu ne de tarÄ±mÄ± dikkate alÄ±yor. SonrasÄ±nda televizyonlarda 'tarÄ±m arazilerine sahip çÄ±kÄ±n' diye ilanlar veriyorlar insan aklÄ±yla dalga geçer gibi" dedi.

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