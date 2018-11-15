Ä°stanbul iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, il genelinde bugün öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n öÄŸleden sonra Avrupa yakasÄ± genelinde, akÅŸam saatlerinden itibaren ise BoÄŸaz çevresi ve Anadolu yakasÄ±nda aralÄ±klarla kuvvetli ÅŸekilde etkili olmasÄ± bekleniyor.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi’nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± uyarÄ±da ÅŸu ifadelere yer verildi: "YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n cuma günü akÅŸam saatlerine kadar Ä°stanbul genelinde devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. YapÄ±lan meteorolojik uyarÄ± doÄŸrultusunda Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, oluÅŸabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± tedbirlerini aldÄ±. Ä°tfaiye, Yol BakÄ±m ve OnarÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°SKÄ°, ZabÄ±ta, AtÄ±k Yönetimi, Park Bahçeler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°BB Trafik MüdürlüÄŸü, 153 Ä°BB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karÅŸÄ± alarma geçti. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z muhtemel su baskÄ±nlarÄ± ihbarÄ± için 153 Beyaz Masa ve Ä°tfaiye 110'u arayabilir." (HABER MERKEZÄ°)

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