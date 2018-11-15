Mersin Ãœniversitesi Hastanesi'nde ameliyat malzemesi hastadan istendi

Mersin Ãœniversitesi Hastanesinde ameliyat olacak hastaya 'Ameliyat olacaksan stenti kendin alacaksÄ±n' denildi. CHP'li GÃ¶kÃ§el konuyu Meclis'e taÅŸÄ±dÄ±.

Mersin Üniversitesi Hastanesine ameliyat olmak için giden hastalar, “Malzemeyi dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±n gelin” cevabÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. ÅžahdamarÄ±na stent takÄ±lmasÄ± gereken bir hastaya önce bin 500 TL fark ödemesi gerektiÄŸi ardÄ±ndan tÄ±bbi malzemenin kendisinin temin etmesi gerektiÄŸi söylendi. Konuyu TBMM gündemine taÅŸÄ±yan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, “Bu insanlarÄ±n hayatÄ±yla oynamaktÄ±r. YÄ±llarca sigortasÄ±nÄ±, vergisini ödemiÅŸ vatandaÅŸa eziyettir.” dedi

Ekonomik krizin etkilediÄŸi alanlardan biri de saÄŸlÄ±k sektörü oldu. Daha önce borçlarÄ±yla gündeme gelen üniversite hastaneleri artÄ±k tÄ±bbi malzeme de tedarik edemiyor. Son olarak Mersin Üniversitesi Hastanesine tedavi olmak için giden hastalara tÄ±bbi cihazlarÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan getirmeleri durumunda ameliyat olabileceklerinin söylenmesi tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

'AMELÄ°YAT OLACAKSAN STENTÄ° KENDÄ°N ALACAKSIN'

Konuyu TBMM gündemine taÅŸÄ±yan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, kendisine ulaÅŸan bir hasta yakÄ±nÄ± sayesinde konunun vahametinin gözler önüne serildiÄŸini ifade etti. CHP’li Gökçel, “ÅžahdamarÄ±na stent takÄ±lmasÄ± gereken bir hastaya önce 1500TL fark ödemesi gerektiÄŸini ardÄ±ndan da ancak tÄ±bbi malzemenin tamamÄ±nÄ± kendilerinin temin etmesi halinde ameliyat olabileceÄŸini söylemiÅŸler” dedi.

Cepten saÄŸlÄ±k harcamasÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 22,7 arttÄ±

'VATANDAÅžIN HAYATIYLA OYNUYORLAR'

FotoÄŸraf: CHP

“Olay üzerine görüÅŸülen medikal firmasÄ± tüm malzemelerin 4200 TL’ye edinilebileceÄŸini, ameliyat sonrasÄ±nda SGK’dan SUT fiyatlarÄ± üstünden geri ödemenin olduÄŸunu söyledi” diyen Gökçel, “VatandaÅŸa ‘paran yoksa yaÅŸama’ diyorlar. Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z AK Parti iktidarÄ± adaletsizlik demektir, AK Parti iktidarÄ± israf demektir derken sonuna kadar haklÄ±. Uçan saraylarÄ±na kaçan saraylarÄ±na para yetiÅŸtirmek için vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±yla oynuyorlar” dedi.

Gökçel, “SaÄŸlÄ±k hakkÄ±ndan, vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±ndan tasarruf ediyorlar” diyerek duruma tepki gösterdi.

TIBBÄ° MALZEMELERE YÜZDE 50 ZAM

Kendisine iletilen iddialara göre medikal firmalarÄ±nÄ±n SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi’nde (SUT) belirtilen miktarÄ±n en az yüzde 50 fazlasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi ve bu nedenle hastanelerin firmalarla anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gökçel, vatandaÅŸÄ±n aradaki miktarÄ± ödemesinin de kabul görmediÄŸini belirtti.

GÖKÇEL’Ä°N, YANITLANMASINI Ä°STEDÄ°ÄžÄ° SORULAR

â– Mersin Üniversitesi Hastanesi’nin tedarikçi firmalara borcu ne kadardÄ±r?

â– Önergenin yanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± tarihe her biri ayrÄ± ayrÄ± gösterilmek üzere üniversite hastanelerinin, tÄ±bbi malzeme saÄŸlayan firmalara olan toplam borcu ne kadardÄ±r?

â– Üniversite hastanelerinin tedarik etmediÄŸi / edemediÄŸi tÄ±bbi cihazlar da dâhil malzemeler hangileridir? Tedarik edilmemesinin / edilememesinin sebepleri nelerdir?

â– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kamudan alacaÄŸÄ± saÄŸlÄ±k hizmetlerinin bedelini ilan ettiÄŸi SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi’ne yönelik, bedellerin güncellenerek artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n bir talebi oldu mu? Olduysa bunun sonucunda SUT’ta hangi kalemlerde yüzde kaç oranÄ±nda pozitif veya negatif yönlü deÄŸiÅŸiklik saÄŸlandÄ±?

â– CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemiyle teÅŸkilat yapÄ±sÄ± büyük ölçüde deÄŸiÅŸtirilen BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, yalnÄ±zca maddi olanaklarÄ± haiz hastalarÄ±n mÄ± saÄŸlÄ±k hakkÄ± olduÄŸunu savunmaktadÄ±r?

â– BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, kamuda uygulandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen tasarruf tedbirleri kapsamÄ±nda saÄŸlÄ±k hakkÄ±ndan ve yurttaÅŸlarÄ±n hayatÄ±ndan mÄ± tasarruf etmektedir?

â– Ameliyat malzemesi alacak parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için hayatÄ±nÄ± kaybeden hastalarÄ±n sorumluluÄŸu kimin olacaktÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 13:18

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