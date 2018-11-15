Bakan Turhanâ€™dan Kanal Ä°stanbul aÃ§Ä±klamasÄ±: 2020â€™ye kalmamalÄ±

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± ve meslek odalarÄ±nÄ±n tepki gÃ¶sterdiÄŸi Kanal Ä°stanbul projesine iliÅŸkin konuÅŸtu.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, Anadolu AjansÄ± (AA) Editör MasasÄ±'nda, gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Kanal Ä°stanbul projesine iliÅŸkin konuÅŸan Turhan, “Kanal Ä°stanbul Projesi kapsamÄ±nda 10 köprü yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. 1/100000'lik imar planlarÄ±nda son noktaya gelindi. Kanal Ä°stanbul'un inÅŸaatÄ± 2020'ye kalmamalÄ±, inÅŸallah 2019'da baÅŸlarÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

HAVALÄ°MANI Ä°ÇÄ°N 31 ARALIK’I Ä°ÅžARET ETTÄ°

29 Ekim'de Ä°stanbul HavalimanÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Turhan, 31 AralÄ±k itibarÄ±yla Atatürk HavalimanÄ±'ndaki bütün iniÅŸ kalkÄ±ÅŸlarÄ± Ä°stanbul HavalimanÄ±'na taÅŸÄ±mayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Ä°stanbul HavalimanÄ± için yaÅŸanan ulaÅŸÄ±m sorununa da deÄŸinen Bakan Turhan, önemli bir ulaÅŸÄ±m sorunu bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti; havalimanÄ±nÄ±n tamamÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda günde 250 bin insanÄ±n ulaÅŸÄ±m saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ekonomik krizin ulaÅŸtÄ±rma projelerine etkisine yönelik bir soru üzerine Turhan, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak ile görüÅŸtüklerini ifade etti ve “Mevcut projeleri aksatmadan devam ettireceÄŸiz. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za 14 milyar lira ek ödenek sözü verildi, bunu ay ay müteahhitlerimize ödüyoruz. Bunlar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± kara yolu ve kalkÄ±nma öncelikli bölgelerimizin projeleri. Ä°ptal edilen projemiz yok, ihale etmeyi düÅŸündüÄŸümüz bazÄ± projeleri öteledik” ifadesini kullandÄ±. (AA)

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