'Krizin faturasÄ±nÄ± krizi yaratanlar Ã¶desin'

BandÄ±rma'da sendikalar ve siyasi partiler ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸÃ§i emekÃ§iler Ã¶detilmek istenmesine karÅŸÄ± mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

BandÄ±rma'da ekonomik krizin emekçilerin omuzlarÄ±na yüklenilmesine tepki gösteren sendikalar ve siyasi partiler BandÄ±rma Cumhuriyet MeydanÄ±nda bir araya geldi.

BandÄ±rma Emek Platformu adÄ±na yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda "Yeni Ekonomi ProgramÄ±"ndaki göstergelerin "kriz yok" söylemini boÅŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

Küçük bir azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n borcunun, zamlarla, adaletsiz vergilerle, iÅŸsizlik tehdidiyle halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lmak istendiÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada AKP iktidarÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilerin kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±yla sermaye yanlÄ±sÄ± tutumuna vurgu yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klama krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilere yüklenmesine ve krizin asÄ±l sorumlularÄ±na karÅŸÄ± birlik ve mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±larak sonlandÄ±rÄ±ldÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±na DÄ°SK-GÄ±da Ä°ÅŸ, DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ, DÄ°SK/Emekli-Sen, EÄŸitim Sen, EÄŸitim Ä°ÅŸ, SES, BES ile EMEP, CHP, Ä°YÄ° Parti ve DSP üyeleri katÄ±lÄ±m gösterdi. (BandÄ±rma/EVRENSEL)

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