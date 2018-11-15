TSK ve ABD Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ortak devriye faaliyetine baÅŸladÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve ABD ordusu, MenbiÃ§ yol haritasÄ± Ã§erÃ§evesinde ilÃ§ede Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ortak devriye faaliyetine baÅŸladÄ±.

Türkiye ve ABD askeri unsurlarÄ± Menbiç’te üçüncü ortak devriye çalÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±. Türk ve ABD askerleri çalÄ±ÅŸmayÄ±, Münbiç cephe hattÄ± ile FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayÄ±ran Sacu ÇayÄ± civarÄ±nda yürütüyor.

Ä°ki ülke unsurlarÄ± ilk ortak devriye faaliyetini 1 KasÄ±m'da, ikincisini ise 8 KasÄ±m'da yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD, 2 KasÄ±m'da ise YPG ile Suriye'nin kuzeydoÄŸu sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca devriye gezmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, ABD-YPG ortak devriyesiyle ilgili rahatsÄ±zlÄ±k ifade etmiÅŸti. (AA)

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