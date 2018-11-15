Ginko Bilim, Hayat Bilgisi Okulu'na kitap ulaÅŸtÄ±rdÄ±

Ginko Bilim, kurduklarÄ± Hayat Bilgisi Okulu ile yola devam eden devam eden KHKâ€™li akademisyenlere kitap serisi armaÄŸan etti.

Kocaeli’de KHK ile ihraç edilen barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± 19 akademisyenin oluÅŸturduÄŸu Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisi, kurulan Hayat Bilgisi Okulu ile yoluna devam ediyor.

KÄ±sa bir süre önce yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan ve adÄ±nÄ± dünyanÄ±n yaÅŸayan en eski aÄŸacÄ±ndan alan Ginko Bilim, yeni çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bilim ve evrim kitaplarÄ±ndan oluÅŸan bir seçkiyi, Kocaeli Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen BarÄ±ÅŸ Ä°mzacÄ±sÄ± akademisyenlerin kurduÄŸu Hayat Bilgisi Okulu'na armaÄŸan etti.

KitaplarÄ± teslim alan akademisyenler, bunun Hayat Bilgisi Okulu kütüphanesinin ilk armaÄŸanÄ± olduÄŸunu belirterek, Ginko Bilim'e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yolda baÅŸarÄ± diledi ve dayanÄ±ÅŸma içinde olacaklarÄ±nÄ± ifade etti. (Kocaeli/EVRENSEL)

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