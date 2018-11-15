Ä°hraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenler OHAL Komisyonunu ombdusmana ÅŸikayet etti

KHK ile ihraÃ§ edilen; savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ±na raÄŸmen gÃ¶reve iade edilmeyen EÄŸitim Sen Ã¼yeleri, OHAL Komisyonuâ€™nu ombdusmana ÅŸikayet etti.

7 Åžubat 2017 tarihli 686 sayÄ±lÄ± KHK ile ihraç edilen ve savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ±na raÄŸmen görevine iade edilmeyen EÄŸitim Sen Zonguldak Åžube Sekreteri Ä°smet Akyol ve EÄŸitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yaparak OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu’ndan ÅŸikayetçi oldu.

Akyol ve Günsan, KESK Genel Merkez Hukuk Bürosu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve Çaycuma PTT’sinden iadeli taahütlü olarak gönderdikleri dilekçelerinde OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu’nun savunma hakkÄ± ve adil yargÄ±lanma hakkÄ± baÅŸta olmak üzere Anayasa ile teminat altÄ±na alÄ±nan temel haklara aykÄ±rÄ± olarak oluÅŸmasÄ± ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürütmesi nedeniyle ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± belirterek Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, “Türkiye Cumhuriyeti ulusal hukuk sistemi içerisinde mevzuatça belirlenmiÅŸ bir yargÄ± mercii olmayan ancak OHAL ile ilgili ihraç baÅŸvurularÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek ve karar altÄ±na almakla yetkilendirilmiÅŸ olan OHAL Ä°ÅŸlemlerini Ä°nceleme Komisyonu’nun; dosyalarÄ± deÄŸerlendirme konusundaki çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ±nÄ±n açÄ±klamalarda izah ettiÄŸim gerekçelerle deÄŸerlendirilerek, ilgili hukuki iÅŸlemlerin hukuk sistemimizde yer alan yetkili Mahkemeler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi tespiti, KHK ile ihraç ÅŸahsÄ±mÄ±n KESK’e baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Bilim Emekçileri SendikasÄ± yönetici ve üyesi olmam sebebiyle pasaportuma konulan tahdit kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, sendikal örgütlenme ve seyahat özgürlüÄŸümün engellenmemesi konusunda ivedilikle ilgili idari birimlere ve BakanlÄ±klara tavsiyede bulunulmasÄ±”nÄ± talep etti.

KESK üyeleri geçtiÄŸimiz hafta Türkiye genelinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na faks çekerek OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu laÄŸvedilip hukuksal süreç baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸlerdi.

Zonguldak'ta KHK ile ihraÃ§ edilen emekÃ§ilere Ã¶dÃ¼l

AÄ°HM’E MEKTUP YAZACAKLAR

Ä°hraç edilen tüm KESK üyeleri 30 KasÄ±m 2018 Cuma günü ise OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu’nun yargÄ± merci gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, savunma hakkÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir oyalama aracÄ±na dönüÅŸerek etkin iç hukuk yolu olmaktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ihraç edilenlerde sosyal ve ekonomik olarak telafisi imkânsÄ±z büyük maÄŸduriyetler yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten mektuplarÄ± Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine (AÄ°HM) gönderecek. (Zonguldak/EVRENSEL)

KHK ile ihraÃ§ edilen EÄŸitimci Ä°smet Akyol, hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Ä°hraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenler Ã§ocuklarÄ±n karnesini uÃ§an balonlarla gÃ¶nderdi

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